La portada de La Región de este miércoles, 21 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 21 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El vagón 6 del Iryo y la rotura de raíles centran la investigación técnica
Muere el maquinista de un tren de Rodalíes tras chocar con muro de contención en Barcelona
Los reyes Felipe VI y Letizia visitan la “zona cero” de la tragedia y a los hospitalizados
Las plazas de pisos turísticos en la ciudad doblan ya la oferta hotelera
Condenado por el maltrato a su pareja mientras violaba a sus hijas menores
La provincia espera un fuerte descenso térmico y la gran nevada del invierno
La comisión para la descentralización de Medicina tendrá dos grupos de trabajo
La tractorada sigue mientras el sector agrario ya prepara sus nuevas protestas
El Mónaco paga los “platos rotos” del Real Madrid (6-1)
Exposición: Buciños padre e hijo, más buciños que nunca
Moncho López, el “rey de copas”, quiere ganar otra en Palencia
EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
Los artistas Manuel y Antón Buciños en Ourense: “Se trata de celebrar a dúo el milagro de la vida y el arte”
CARTAS AL DIRECTOR
Latente gratitud hacia un pueblo