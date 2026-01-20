La portada de La Región de este miércoles, 21 de enero.

El vagón 6 del Iryo y la rotura de raíles centran la investigación técnica

Muere el maquinista de un tren de Rodalíes tras chocar con muro de contención en Barcelona

Relacionado Muere el maquinista y al menos 15 heridos tras la caída de un muro de contención sobre un tren de Rodalies en Cataluña

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan la “zona cero” de la tragedia y a los hospitalizados

Relacionado Los Reyes visitan Adamuz para mostrar su apoyo a las víctimas del accidente ferroviario

Las plazas de pisos turísticos en la ciudad doblan ya la oferta hotelera

Condenado por el maltrato a su pareja mientras violaba a sus hijas menores

La provincia espera un fuerte descenso térmico y la gran nevada del invierno

La comisión para la descentralización de Medicina tendrá dos grupos de trabajo

La tractorada sigue mientras el sector agrario ya prepara sus nuevas protestas

El Mónaco paga los “platos rotos” del Real Madrid (6-1)

Exposición: Buciños padre e hijo, más buciños que nunca

Moncho López, el “rey de copas”, quiere ganar otra en Palencia