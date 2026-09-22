LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 23 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 23 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Empieza el otoño tras el verano más cálido de la historia en Ourense
El turismo crece en Ourense este verano
El campo volverá a movilizarse, incapaz de asumir el coste del gasóleo
Trump, ante la Asamblea de la ONU: “Aniquilaré a Irán y Cuba caerá”
Administraciones, empresas y expertos examinan el futuro de la balneoterapia
Una boda celebrada en Gomesende acaba con la novia pidiendo el divorcio
La condena de un directivo por estafa pone en peligro la mina de A Gudiña
El Constitucional abre la puerta a la amnistía y la vuelta de Puigdemont
J.M. Lorenzo: “No somos una industria subvencionada, creamos empleo”
Xornal Escolar As lembranzas do verán, aínda presentes nas aulas
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