La portada de La Región de este miércoles, 23 de septiembre

Los titulares de La Región de este miércoles, 23 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 23 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este miércoles, 23 de septiembre | La Región

Empieza el otoño tras el verano más cálido de la historia en Ourense

El turismo crece en Ourense este verano

El campo volverá a movilizarse, incapaz de asumir el coste del gasóleo

Trump, ante la Asamblea de la ONU: “Aniquilaré a Irán y Cuba caerá”

Administraciones, empresas y expertos examinan el futuro de la balneoterapia

Una boda celebrada en Gomesende acaba con la novia pidiendo el divorcio

La condena de un directivo por estafa pone en peligro la mina de A Gudiña

El Constitucional abre la puerta a la amnistía y la vuelta de Puigdemont

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J.M. Lorenzo: “No somos una industria subvencionada, creamos empleo”

Xornal Escolar As lembranzas do verán, aínda presentes nas aulas