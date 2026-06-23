LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 24 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 24 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense llega al verano con el mejor inicio de año turístico de su historia
Noche tropical al calor de las hogueras de San Juan
Pedro Sánchez comparece hoy para intentar tomar aire en el asedio por la corrupción
La calima contuvo el calor por debajo de 40 grados y hoy llegan las tormentas
El juzgado ordena al Concello de Jácome abonar 1,27 millones a una constructora
La Cooperativa Loureiro reduce la producción en busca de salida a su crisis
La edad para usar patinetes eléctricos bajará a los 15 años desde septiembre
Cristiano Ronaldo se reividica en la goleada a Uzbekistán
Luis Seara, por el BNG, primer candidato confirmado en la ciudad de Ourense
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