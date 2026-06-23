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Ourense llega hoy al pico de la ola de calor

La portada de La Región de este miércoles, 24 de junio

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 24 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de este miércoles 24 de junio.
La portada de este miércoles 24 de junio. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 24 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles 24 de junio.
La portada de La Región de este miércoles 24 de junio. | La Región

Ourense llega al verano con el mejor inicio de año turístico de su historia

Noche tropical al calor de las hogueras de San Juan

Pedro Sánchez comparece hoy para intentar tomar aire en el asedio por la corrupción

La calima contuvo el calor por debajo de 40 grados y hoy llegan las tormentas

El juzgado ordena al Concello de Jácome abonar 1,27 millones a una constructora

La Cooperativa Loureiro reduce la producción en busca de salida a su crisis

La edad para usar patinetes eléctricos bajará a los 15 años desde septiembre

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