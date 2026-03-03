La portada de La Región de este miércoles, 4 de marzo

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 4 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Trump: “España es un aliado terrible. Vamos a cortar el trato comercial”

Celso y José, los sastres de las Corozas

La vida de los ourensanos es un 25% más cara ahora que hace cinco años

Uno de cada tres nuevos contratos de trabajo en Ourense es para extranjeros

A juicio en abril el okupa que sembró el terror en una aldea de Rairiz de Veiga

El nuevo campanero de la Catedral de Ourense es una aplicación de móvil

Rueda obtiene de Bruselas garantías de control sobre el pacto con Mercosur

El Barça devuelve la goleada al Atlético pero no consigue el pase a la final (3-0)

Las ourensanas Carrera y Ginzo se jugarán con España el pase al Mundial

Juanfran García firma como técnico del Arenteiro hasta el final de temporada

Xornal Escolar | Homenaxe á nai das letras galegas