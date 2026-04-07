LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 8 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 8 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Salir con táper del restaurante, una ley que ya es costumbre en Ourense
El planeta Tierra desde el otro lado de la Luna
Rueda anunciará hoy la ampliación de las ayudas para cuidar dependientes
El Gobierno da luz verde para reabrir la mina de Penouta
Viaje por los cráteres de la A-52
El hermano de Koldo García admite haber recogido sobres con dinero en Ferraz
Xornal Escolar | O plató de Telemiño, aula de televisión
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