La portada de La Región de este sábado, 14 de noviembre.

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La portada de La Región de este sábado, 14 de noviembre. | La Región

El casco histórico es la zona de la ciudad con más viviendas vacías

Los precios aflojan algo en octubre, pero la inflación sigue por encima del 5%

Los casos de acoso escolar en Galicia se dispararon un 222% el año 2025

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El debate televisivo cara a cara entre Sánchez y Feijóo será el jueves día 19

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