LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 14 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 14 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El casco histórico es la zona de la ciudad con más viviendas vacías
Los precios aflojan algo en octubre, pero la inflación sigue por encima del 5%
Los casos de acoso escolar en Galicia se dispararon un 222% el año 2025
EEUU suspende los vuelos nacionales por un fallo en sus comunicaciones
El debate televisivo cara a cara entre Sánchez y Feijóo será el jueves día 19
El CIS y Tezanos se quedan solos: todos los sondeos dan al PP ganador
Acción solidaria: todos colaboran con el Banco de Alimentos
Éxito ourensano en breaking: Mini Ali se cuelga el bronce en los Juegos de la Juventud de Dakar
Extra | Odontología, ante todo prevenir
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 13 de noviembre