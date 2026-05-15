La portada de La Región de este sábado, 16 de mayo

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Xinzo e Ponte de Lima renovan irmandamento
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 16 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Un incendio ahonda en el deterioro de la zona cero termal de la ciudad
Un joven de Xinzo muere al volcar su coche en Sandiás tras una noche de fiesta
Carmen García Mateo, primera rectora de la UVigo desde su creación
El Gobierno cubano se entrevista con la CIA en pleno colapso económico y social
Camino hacia Primera RFEF: la UD Ourense se juega con el Reus la final del primer asalto por el ascenso, con fiestas en O Couto
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 16 de mayo
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Las pasarelas "más bonitas" de la Ribeira Sacra se vuelven virales: mapa con esta ruta "mejor que la playa"
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