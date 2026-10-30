La portada de La Región de este sábado, 31 de octubre

Los titulares de La Región de este sábado, 31 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 31 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este sábado, 31 de octubre | La Región

Puente no dimite: “Es mi forma de entender la responsabilidad”

Oposición, socios de gobierno y voces del PSOE piden el cese de Puente

Relacionado El alcalde socialista de Ames pide la dimisión de Óscar Puente

Los cementerios lucen sus mejores galas en Ourense

En la provincia sólo cuatro cuarteles de la Guardia Civil dan servicio las 24 horas

Detenido el creador de Blocus, la red que impulsó las algaradas urbanas

Relacionado Detenido un menor de 17 años vinculado a Blocus en Valencia por organizar saqueos y planear incendios

Carburantes, ropa y alimentos bajan, pero el IPC sigue disparado: 4,9 %

Leonardo Lemos: "El trágico accidente de Toledo nos duele y tenemos que levantar nuestra voz y decir: ‘Señores, algo hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir”

El futuro digital de España se juega también en el rural

Extra Así es la cosecha del 2026

La revista Lecturas, para los lectores de La Región