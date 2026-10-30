LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 31 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 31 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Puente no dimite: “Es mi forma de entender la responsabilidad”
Oposición, socios de gobierno y voces del PSOE piden el cese de Puente
Los cementerios lucen sus mejores galas en Ourense
En la provincia sólo cuatro cuarteles de la Guardia Civil dan servicio las 24 horas
Detenido el creador de Blocus, la red que impulsó las algaradas urbanas
Carburantes, ropa y alimentos bajan, pero el IPC sigue disparado: 4,9 %
Leonardo Lemos: "El trágico accidente de Toledo nos duele y tenemos que levantar nuestra voz y decir: ‘Señores, algo hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir”
El futuro digital de España se juega también en el rural
Extra Así es la cosecha del 2026
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