La portada de La Región de este viernes, 16 de octubre

Los titulares de La Región de este viernes, 16 de octubre

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Los titulares de La Región de este viernes, 16 de octubre | La Región

La fuerte subida de los carburantes no frena su consumo en Ourense

Hazañas aéreas al alcance de la vista

Un terremoto con epicentro en El Bierzo sacude el este de la provincia

Expediente contra Sánchez por hacer campaña desde Moncloa

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El juzgado avala retirar dos menores a una ourensana que vivía de okupa

Un candidato del PSOE al Senado por Ourense duda del proceso de elección

El maquinista del accidente de Angrois elude su ingreso en prisión

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Un juez interviene en el incidente del gas pimienta y la diputada Vázquez

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La Juventus castiga en el descuento sin premio a un buen Celta de Vigo (1-2)

17º Salón del Automóvil Las grandes ofertas en vehículos nuevos, en Expourense

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La Revista Demografía y clima, los retos para las cosechas del otoño