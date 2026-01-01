La portada de La Región de este viernes, 2 de enero

Los titulares de La Región de este viernes, 2 de enero

La provincia registra un repunte de bebés a raíz de la inmigración

Ourense da el primer bebé el año a España

A Gudiña recuperará la frecuencia del ferrocarril de la mañana

Al menos 40 muertos por el incendio en una estación de esquí Suiza

La provincia esquivará la lluvia pero no el frío en las cabagaltas de Reyes

Alzas leves en tasas de urbes gallegas, excepto Ourense y su “tarifazo”

Miles de ourensanos despidieron 2025 y recibieron 2026 en las carreras populares

Rueda quere un monte “máis protexido” fronte ao lume

Luis Fernández, periodista experto en ciberseguridad que lanza su sexto disco