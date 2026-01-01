La portada de La Región de este viernes, 2 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 2 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La provincia registra un repunte de bebés a raíz de la inmigración
Ourense da el primer bebé el año a España
A Gudiña recuperará la frecuencia del ferrocarril de la mañana
Al menos 40 muertos por el incendio en una estación de esquí Suiza
La provincia esquivará la lluvia pero no el frío en las cabagaltas de Reyes
Alzas leves en tasas de urbes gallegas, excepto Ourense y su “tarifazo”
Miles de ourensanos despidieron 2025 y recibieron 2026 en las carreras populares
Rueda quere un monte “máis protexido” fronte ao lume
Luis Fernández, periodista experto en ciberseguridad que lanza su sexto disco
LEMBRANZAS
Ourense no tempo | Visitantes ilustres
DÉCIMO ANIVERSARIO
Un sello celebra los 10 años de Camiño de Inverno oficial
Luis Fernández, la música como pasión existencial
INHALACIÓN DE HUMO Y QUEMADURAS
Tres muertos en un incendio en una vivienda de Carabanchel durante la madrugada
DESCATALOGACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
Buscador | Introduce el nombre de tu baliza V16 y comprueba si está homologada