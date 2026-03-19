Las portadas de La Región este viernes, 20 de marzo.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 20 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este viernes, 20 de marzo. | La Región

La llegada de migrantes evita el cierre de aulas y colegios en la provincia

La ola de robos en iglesias se extiende hasta el concello de Avión

El AVE de Ourense a Santiago registró ocho incidentes de riesgo en un año

La ourensana Ana Fernández coordina la Guía nacional del cáncer de esófago

El precio del depósito de combustible sube 24 euros en tres semanas

El Celta conquista Lyon (0-2) y se cita con el Friburgo alemán en cuartos

Revista | El aprendizaje a través del fracaso con Félix Revuelta