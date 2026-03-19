LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 20 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 20 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La llegada de migrantes evita el cierre de aulas y colegios en la provincia
La ola de robos en iglesias se extiende hasta el concello de Avión
El AVE de Ourense a Santiago registró ocho incidentes de riesgo en un año
La ourensana Ana Fernández coordina la Guía nacional del cáncer de esófago
El precio del depósito de combustible sube 24 euros en tres semanas
El Celta conquista Lyon (0-2) y se cita con el Friburgo alemán en cuartos
Revista | El aprendizaje a través del fracaso con Félix Revuelta
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