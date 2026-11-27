Las portadas de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 27 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región | La Región

La caída del petróleo deja los carburantes a precios prepandemia

29-N: El debate a cuatro derivó en disputa a dos

El español Hernández de Cos asumirá el reto de presidir el BCE

Foro La Región | Abel Romero: “España posee una posición estratégica que desaprovecha”

El hundimiento de un barco con gasóleo frente a Ibiza activa la alerta ambiental

El aumento en la provincia de cubanos les anima a crear una asociación

La Diputación hará en Mariñamansa un parking disuasorio de casi 400 plazas

Elecciones 29-N - Congreso | Entrevistas con las cabezas de lista de PP, PSOE y BNG por Ourense

La Revista | Simón Casal, el arte de contar historias con imágenes