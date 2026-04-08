El primer café | Miércoles, 8 de abril

La ley contra el desperdicio alimentario encuentra preparados a los restaurantes de Ourense, que desde hace años ofrecen a los clientes llevarse a su casa las sobras de sus comandas. Según explican, se ha perdido la vergüenza de pedir la comida sobrante, pasando a ser algo habitual. Se calcula que cada ourensano desperdicia 26 kilos de comida al año.

Del apartado judicial, Condenado a tres años de prisión un ourensano por tratar de prender fuego a una oficina de la Seguridad Social en Madrid. Al delito de tentativa de incendio se le añade otro de lesiones, puesto que al agente que practicó la detención se le cayó gasolina encima, provocándole problemas respiratorios.

En otro orden de cosas, la autovía A-52 presenta un estado lamentable, agravado en este comienzo de año por las abundantes precipitaciones, que han incrementado los daños en un firme que ya se encontraba en mal estado.

De cara a la provincia, luz verde del Gobierno español para reabrir la mina de Penouta, que fue adquirida por una empresa australiana que pretende su reactivación gracias a la nueva política europea para minerales estratégicos.

En cuanto a la información deportiva, Osián, de Unión Deportiva Ourense, y Marcos Vilachá, de Club Deportivo O Barco, repasan en nuestras páginas la situación de sus equipos.

Respecto al tiempo, después de que Cabeza de Manzaneda registrase las mayores precipitaciones de Galicia, con 23,3 litros por metro cuadrado, Meteogalicia mantiene altas las probabilidades de lluvia y rachas de viento que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en las zonas montañosas. Xares, en A Veiga, marcaba la mínima autonómica con 2 grados, y se esperan máximas en torno a los 20.