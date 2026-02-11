La Ribeira Sacra pide facilidades para la exportación de vino

La Denominación de Origen Ribeira Sacra participó el pasado 6 de febrero en una reunión de trabajo convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los consellos reguladores vitivinícolas, centrada en el análisis del contexto internacional del sector del vino, los acuerdos comerciales en estudio y las políticas de promoción exterior.

Durante el encuentro, el Ministerio trasladó información sobre la evolución de los mercados internacionales del vino y sobre distintos acuerdos comerciales impulsados desde la Unión Europea, entre ellos el acuerdo con Mercosur y las negociaciones abiertas con otros mercados como India e Indonesia. Asimismo, se abordaron las líneas generales de promoción exterior del vino español y las ayudas de la Organización Común de Mercados (OCM) destinadas a la promoción en países terceros.

En este marco, el presidente de la DO Ribeira Sacra, Antonio Lombardía, intervino en calidad de vocal representante de las pequeñas Denominaciones de Origen de España para trasladar al ministro la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos de acceso a las subvenciones de promoción de la OCM. Según expuso, la complejidad actual de estas ayudas dificulta que las pequeñas DO puedan beneficiarse de los fondos destinados a la promoción internacional. Lombardía subrayó que “es fundamental la simplificación administrativa de las ayudas para poder estar presentes en países terceros y así mejorar los datos de exportación”.

Por su parte, el ministro de Agricultura se comprometió a tener en cuenta esta demanda en el proceso de transposición del paquete del vino a la normativa estatal, una medida que podría facilitar el acceso de las pequeñas DO a los recursos de promoción exterior.

La participación de la DO Ribeira Sacra en estos encuentros se enmarca en el seguimiento de los asuntos que afectan al sector vitivinícola, para defender intereses de bodegas y viticultores y garantizar igualdad de oportunidades entre territorios.

