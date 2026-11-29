La matanza domiciliaria pierde adeptos. Cada vez son menos las casas que “matan” al llegar estas fechas, cuando el frío comienza a hacer acto de presencia. No sucede lo mismo con sus productos, los elaborados con la carne de cerdo, los cuales, lejos de perder seguidores parecen ganar adeptos cada año. Esta circunstancia la conoce bien Laura Iglesias, concejala de Cultura de Rubiá y “alma máter” de la Festa da Matanza, que este año va por su tercera edición. La cita congregará a más de 600 personas en el polideportivo municipal.

Los asistentes, en su mayoría de Rubiá pero también de otros concellos de Valdeorras yde otras provincias, degustarán un menú a base de sopa cocinada con los productos de la matanza. De segundo llega el plato fuerte, el cocido, elaborado a base de patatas, garbanzos, verdura y los alimentos extraídos del cerdo: oreja, patas, “soá” y chorizos. Como postre, los asistentes saborearon torta de “roxóns” y bica, según apuntó la concejala de Cultura, Laura Iglesias.

Comensales degustando el cocido. | La Región

“Pretendemos dar visibilidade á matanza. Que teñamos todos o recordo da matanza tradiciona que se facía nestas datas”, comentó la concejala. Añadió que, si bien aún hay quien sigue la tradición, cada año son menos. “Algunhas casas a fan, pero son moitas menos que fai 20 anos. É para que polo menos teñamos todos o recordo”, añadió respecto a una cita que comienza a prepararse a inicios del año.

Apoyo al colegio

La fiesta no remató cuando los camareros retiraron los postres. Continuó con varios sorteos. Por un lado, el Concello de Rubiá sorteó entre el público tres cestas con los productos propios de la matanza y por otro, la asociación de padres de alumnos (ANPA) del colegio Virxe do Camiño, de Rubiá, rifaba otros cinco lotes y artículos que fueron donados por empresas que no pusieron reparos a colaborar con este centro, en el que estudia aproximadamente una treintena de colegiales.

En la organización del evento colaboraron los padres del colegio Virxe do Camiño buscando fondos para el centro

Con miras a reunir fondos para el centro educativo, los padres de alumnos también están detrás de la instalación del bar en el interior del polideportivo municipal, una iniciativa que se lleva a cabo por vez primera en esta Festa da Matanza. Además, el ANPA consiguió que un DJ, Dani, aportase la ambientación musical del evento.

Los fondos reunidos no vienen nada mal a un colegio que perdió a la persona que se ocupaba de su cocina, una labor para la que están buscando sustituto sin que hasta el momento nadie haya respondido a su llamada. Esta situación obliga al colegio a conseguir la comida ya preparada en una empresa, con ayuda de las administraciones, según apuntó Roberto Prada, presidente del ANPA.