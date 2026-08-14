Colectivos sénior piden un plan de prevención de caídas

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) reclama un plan nacional de prevención de caídas de personas mayores que implemente el documento de consenso del Sistema Nacional de Salud sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor. Hace unos meses el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la actualización del documento sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor, un texto impulsado en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.

A juicio de la Plataforma, esta actualización supone un paso relevante para reforzar el abordaje de la fragilidad y de las caídas como una prioridad de salud pública, en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico, el aumento de la longevidad y la necesidad de adaptar los sistemas sanitario y sociosanitario a las necesidades específicas de las personas mayores.

El documento, elaborado por el Grupo de Trabajo de Prevención de la Fragilidad y Caídas de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS, actualiza la evidencia disponible desde la revisión de 2022 e incorpora de manera específica el enfoque preventivo frente al riesgo de caídas, con el objetivo de facilitar la detección precoz y la intervención temprana para preservar la capacidad funcional, retrasar el deterioro y favorecer una vida más autónoma y saludable.

Prioridad política

“Esta actualización nos recuerda que la prevención de las caídas de las personas mayores ha de ser una gran prioridad de la agenda política y ello exige un Plan Nacional intersectorial con coordinación entre todas las administraciones implicadas, como ayuntamientos, comunidades, gobierno central, así como medidas en las políticas de vivienda, urbanismo, sanidad y servicios sociales”, subraya el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire.

Según Freire, “disponer de un documento técnico consensuado es importante, pero ahora lo decisivo es que sus recomendaciones se trasladen de forma efectiva a la práctica real, con implantación homogénea, recursos suficientes y seguimiento continuado en todas las comunidades autónomas”.

La Plataforma recuerda que lleva tiempo reclamando un Plan Nacional de Prevención de Caídas de Personas Mayores

La Plataforma recuerda que lleva tiempo reclamando un Plan Nacional de Prevención de Caídas de Personas Mayores, al considerar que se trata de una de las amenazas más graves para su salud y autonomía, bienestar y calidad de vida; también por sus grandes costes de todo tipo para la sociedad.

En esta línea, la PMP ha venido defendiendo un plan anticaídas similar al existente en Francia, que incorpore no solo medidas sanitarias, sino también actuaciones de sensibilización, ayudas y subvenciones para adaptar el hogar, intervenciones de urbanismo y refuerzo de servicios sociales y de la coordinación sociosanitaria.

Además, para la PMP, la prevención de la fragilidad y de las caídas debe formar parte de un objetivo ambicioso de refuerzo del SNS, particularmente de la atención primaria, con mayor capacidad de atención domiciliaria y a las personas que viven en residencias, así como de una estrategia firme de envejecimiento activo y saludable.

Por todo ello, la plataforma ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que esta actualización del documento de consenso se traduzca en acciones concretas, evaluables y sostenidas en el tiempo, con especial atención al refuerzo de la atención primaria, la coordinación sociosanitaria, la intervención comunitaria y la promoción de entornos más seguros y accesibles para las personas mayores.