¿Cuánto costaría comprar Groenlandia si estuviera en venta? Habría que vender 20 veces la ciudad de Ourense

Groenlandia no está en venta, pero el interés mostrado por Donald Trump reabrió el debate sobre su valor. Si la historia sirve de referencia, en 1946 Estados Unidos ofreció a Dinamarca 100 millones de dólares en oro por la isla, una cifra que hoy equivaldría a unos 1.300 millones de dólares. Sin embargo, esa cantidad está muy lejos de cualquier valoración realista actual.

Las compras territoriales previas de EEUU, como Alaska o las Islas Vírgenes, muestran que estos acuerdos dependieron de contextos históricos muy distintos. De esta forma, se podría calculcar un hipotético valor de la isla danesa.

¿Cuánto vale Groenlandia?

Hoy, Groenlandia tiene un enorme valor geopolítico, por su posición estratégica en el Ártico y por albergar la base militar estadounidense de Thule, clave para la defensa antimisiles.

A ello se suma el potencial (aún poco explotado) de recursos naturales como minerales, petróleo y gas, además de su importancia en la creciente competencia internacional por el control del Ártico. No obstante, la falta de infraestructuras, el clima extremo y los altos costes de desarrollo limitan su rentabilidad a corto plazo.

Según expertos, una hipotética compra implicaría también asumir costes sociales y económicos: Groenlandia tiene unos 56.000 habitantes, depende en gran medida de los subsidios daneses y afronta problemas de desempleo.

Por todo ello, los analistas coinciden en que, si Groenlandia estuviera en venta, su precio no sería de miles de millones bajos, sino de miles de millones muy elevados, e incluso billones de dólares.

¿Cuántas veces habría que vender la ciudad de Ourense para comprar Groenlandia?

Siguiendo este criterio, podría calcularse la . Ourense cuenta con algo más de 105.000 habitantes (2025) y genera una parte significativa del PIB de su provincia. Si se asume que la capital concentra aproximadamente la mitad del PIB provincial (unos 4.500 millones de euros anuales), el “precio” hipotético de Ourense podría situarse en el entorno de 40.000 a 50.000 millones de euros.

De este modo, habría que vender aproximadamente 20 ciudades como Ourense para la compra de Groenlandia.