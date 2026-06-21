Especialista en datos, el perfil más demandado por el sector empresarial

La gestión de datos es cada vez más automatizada, pero también más difícil de analizar en profundidad.

La revolución digital y el avance de la inteligencia artificial están impulsando el interés por la Ciencia de Datos, una disciplina que se ha convertido en una de las opciones universitarias con mejores perspectivas de futuro y mayor demanda laboral.

Cada vez más empresas e instituciones necesitan profesionales capaces de trabajar con grandes cantidades de información para obtener conclusiones útiles y ayudar en la toma de decisiones. Por ello, los especialistas en datos se han convertido en perfiles muy valorados en sectores como la banca, la salud, la industria, el comercio o las telecomunicaciones.

Los diversos activos económicos buscan dominar la información en su totalidad para garantizar su viabilidad

La Ciencia de Datos va mucho más allá del uso de herramientas de inteligencia artificial. Su ámbito abarca todo el proceso relacionado con los datos: desde su recopilación y almacenamiento hasta su análisis y transformación en información útil. Además, permite identificar patrones, realizar predicciones y desarrollar soluciones aplicables a problemas reales.

La combinación de innovación, elevada empleabilidad y presencia en prácticamente todos los sectores económicos convierte a esta disciplina en una de las carreras con mayor proyección en los próximos años. Una tendencia que refleja la importancia creciente que tienen los datos en una sociedad cada vez más conectada y digital.

Esta disciplina ofrece varias salidas profesionales. Entre las más destacadas se encuentran los puestos relacionados con el análisis de datos, la ingeniería de datos, el desarrollo de modelos de inteligencia artificial o la gestión y seguridad de la información, algo que será clave para que para que quiene se forman en la actualidad aprendan a utilizar la tecnología y puedan incorporarse al mercado laboral con una preparación cada vez más completa.

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