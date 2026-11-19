El industria española del entretenimiento y los medios crecerá un 12% hasta 2030
INFORME DE PWC
La publicidad digital y los eventos presenciales impulsarán el negocio del entretenimiento y los medios de comunicación en España
La industria española del entretenimiento y los medios de comunicación alcanzará una facturación de 48.173 millones en 2030, un 12% más que los 43.012 millones registrados en 2025, impulsada por la publicidad digital y las experiencias presenciales, según el informe “Entertainment and Media Outlook 2026-2030 España”, elaborado por PwC. Esta evolución supondrá unos ingresos adicionales de 5.161 millones de euros y un crecimiento anual compuesto del 2,3%, por debajo del avance del 4% registrado en 2025. En el conjunto mundial, PwC prevé que la industria avance a un ritmo medio anual del 3,4% hasta alcanzar los 4,2 billones de dólares en 2030, frente a los 3,5 billones de 2025.
La publicidad en internet será uno de los principales motores del mercado español, con unos ingresos previstos de 7.262 millones de euros en 2030, frente a los 5.590 millones de 2025, lo que equivale a un crecimiento medio anual del 5,4%.
El negocio del vídeo por internet alcanzará en España unos ingresos de 4.629 millones de euros en 2030, frente a los 3.588 millones de 2025, con un crecimiento medio anual del 5,2%. Por el contrario, los ingresos de la televisión tradicional descenderán desde los 3.353 millones de euros de 2025 hasta los 2.850 millones en 2030.
El mercado español de música, radio y pódcast, que facturó 1.811 millones de euros en 2025, crecerá un 3,9% anual hasta 2030. Por su parte, los videojuegos y los deportes electrónicos alcanzarán una facturación de 2.957 millones de euros en 2030, frente a los 2.573 millones de 2025.
En el cine, los ingresos totales pasarán de 479 millones de euros en 2025 a unos 548 millones en 2030.
El conjunto de periódicos, revistas de consumo y libros sumará unos ingresos de aproximadamente 3.082 millones de euros en 2030, frente a los 2.921 millones de 2025. En el negocio de medios y entretenimiento entre empresas, la facturación alcanzará los 2.573 millones de euros en 2030.
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