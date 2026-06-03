Okupas, inquiokupas y okupas lumpen: diferencias, tipos y claves para detectar un posible caso de ocupación

Estos son los distintos tipos de okupas qué diferencia a unos de otros en un contexto marcado por la crisis de la vivienda en España.

La ocupación de viviendas en España es un tema recurrente en el debate público, especialmente en un contexto de encarecimiento del alquiler y dificultades en el acceso a la vivienda. Sin embargo, no todos los casos de ocupación son iguales y el actual fenómeno de la ocupación obliga a distinguir entre varios tipos. Cada uno de ellos conlleva características y consecuencias legales diferentes: okupas, inquiokupas y okupas lumpen.

¿Qué son los okupas?

Los denominados okupas, desde el punto de vista del uso tradicional de este término, son aquellas personas que acceden inicialmente a una vivienda sin el consentimiento del propietario, normalmente mediante la fuerza, la manipulación de cerraduras o la entrada en inmuebles que se encuentran vacíos o sin uso.

En muchos casos, lo que propicia este tipo de ocupación está vinculada a la necesidad de vivienda por motivos económicos, aunque también pueden darse situaciones asociadas a activismo o reivindicación social de acceder a un espacio cuando éste se encuentra vacío.

Este tipo de ocupación suele generar preocupación entre los propietarios, especialmente cuando los inmuebles permanecen vacíos durante largos periodos. Lo cierto es que los datos no reflejan un grado alto de okupación pero el debate es intenso y está activado también por la oferta creciente de seguros de hogar enfocados a prevenir este fenómeno.

Las últimas estadísticas reportan que la comunidad gallega es una de las regiones con mayor porcentaje de viviendas vacías en España, una cifra superior a las 500.000 propiedades desocupadas, lo que representan cerca del 28% del parque inmobiliario. Asimismo, Galicia registra una de las tasas más bajas de okupación a nivel nacional, con entre 240 y 270 denuncias anuales (Datos de 2005 del Ministerio de Interior) , más del 85 % de los inmuebles okupados pertenecen a bancos o fondos de inversión, y aproximadamente un 60 % de los casos se concentran en el norte de la comunidad, destacando especialmente A Coruña y Vigo.

La detección temprana y la intervención rápida de las autoridades son claves para evitar que la situación se prolongue y se complique el proceso de recuperación de la vivienda.

¿Qué son los inquiokupas?

Los inquiokupas son aquellas personas que entran en una vivienda de forma totalmente legal, firmando un contrato de arrendamiento, pero que posteriormente dejan de abonar el alquiler y se niegan a abandonar el piso. A diferencia de la okupación tradicional, no existe una entrada violenta o sin consentimiento, lo que hace que estos casos se tramiten habitualmente por la vía civil mediante procesos de desahucio por impago.

Este tipo de situaciones ha generado preocupación creciente entre propietarios, especialmente en un contexto de aumento del precio del alquiler y dificultades de acceso a la vivienda. El hecho de que el procedimiento legal pueda prolongarse durante meses o incluso más tiempo provoca que muchos arrendadores perciban un mayor riesgo a la hora de alquilar sus inmuebles.

Relacionado Ourense sufrió el pasado año 14 usurpaciones de inmuebles

Aunque no todos los casos responden a la misma intencionalidad (ya que también existen situaciones de vulnerabilidad económica), la percepción de inseguridad jurídica ha contribuido a que los inquiokupas se conviertan en uno de los principales focos de preocupación dentro del debate sobre la vivienda en España.

¿Qué son los okupas lumpen?

El término "okupas lumpen" se utiliza de forma sociológica para describir un perfil dentro de la ocupación de viviendas caracterizado por situaciones de exclusión social y conductas que, en algunos casos, derivan en conflictos vecinales, insalubridad o problemas de seguridad en los inmuebles ocupados. A diferencia de otros tipos de ocupación, este perfil no se define tanto por la forma de acceso a la vivienda, sino por el contexto social y el impacto que genera en el entorno.

En los últimos meses, Ourense ha registrado varios incendios vinculados a inmuebles ocupados o abandonados, en un periodo aproximado de 15 días, lo que ha intensificado la preocupación vecinal. Uno de los casos más recientes se produjo en el barrio de A Ponte, donde un edificio arrasado por el fuego arrastraba, según su propietario, una situación prolongada de okupación que había sido denunciada con anterioridad a las autoridades sin que se adoptaran medidas efectivas, según su testimonio.

Estos episodios no se limitan a un único punto de la ciudad. En distintos barrios de Ourense, como el centro, O Couto o el entorno de la Praza da Trinidade, se han producido incidentes relacionados con inmuebles ocupados, algunos de ellos con incendios, desalojos o conflictos vecinales previos, lo que ha alimentado la sensación de inseguridad en determinadas zonas.

Relacionado Dos incendios en pocas semanas reabren el debate sobre la ocupación de inmuebles abandonados en Ourense

En este contexto, el perfil de los okupas lumpen se asocia a situaciones en las que la ocupación de inmuebles se combina con problemas de convivencia y deterioro del entorno, especialmente en edificios abandonados o sin uso prolongado, donde los vecinos denuncian una falta de control y una respuesta insuficiente de las administraciones.

Señales para detectar un posible caso de ocupación y cómo actuar

Detectar un caso de ocupación o inquiokupación a tiempo es clave para poder actuar con rapidez y dentro de la legalidad. En el caso de la ocupación, las señales más habituales son puertas forzadas, cerraduras cambiadas o actividad en viviendas vacías. En la inquiokupación, el principal indicio es el impago reiterado del alquiler tras una entrada legal.

Ante estas situaciones, es importante actuar cuanto antes y no intentar desalojar por cuenta propia. Lo recomendable es avisar a la Policía en caso de ocupación reciente y recopilar todas las pruebas posibles, como fotografías, contratos o comunicaciones con el inquilino.

La principal diferencia legal es que la ocupación ilegal suele tramitarse por vía penal, mientras que la inquiokupación se gestiona por la vía civil mediante un proceso de desahucio por impago, lo que puede alargar los plazos.

En cualquier caso, los expertos recomiendan contar con asesoramiento legal desde el inicio del problema y reforzar la prevención con medidas de seguridad en la vivienda y una selección cuidadosa de los inquilinos.