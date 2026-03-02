Piden regular la publicidad insana de comida a menores

Responsables y portavoces de entidades de consumidores y alimentación han reclamado regular la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores, trasladando la responsabilidad de garantizar una alimentación sana desde las familias hacia los poderes públicos, la industria y los medios de comunicación. Esta medida busca proteger la salud infantil y fomentar hábitos alimentarios más conscientes desde edades tempranas.

“Hay que poner esa carga de responsabilidad a quienes realmente tienen las capacidades de hacerlo, que es la industria, los supermercados, los medios de información y las plataformas de contenido y de comunicación”, afirmó Eduardo Montero, responsable de Alimentación de CECU, durante el acto Comer sano no es un tema menor en el Congreso de los Diputados. Montero destacó que la industria invirtió unos 260 millones de euros en publicidad y marketing en 2022, de los cuales el 80 % estaba destinado a productos insanos.

Ana López, directora de la Aesan señaló que regular la publicidad de alimentos poco saludables para menores “no es una opción, sino una obligación ineludible, con amplio consenso social”, ya que un 79 % de la población apoya prohibir este tipo de publicidad en niños y adolescentes. Además, enfatizó que la regulación ayudaría a reducir desigualdades, ya que la exposición a estos anuncios es mayor en familias con menor nivel socioeconómico.

Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, calificó la situación como una “crisis alimentaria” y denunció que la autorregulación de la industria no ha funcionado, proponiendo un cambio hacia una regulación obligatoria desde la Administración Pública. Por su parte, Olga Leralta, de Ceapa, reclamó coherencia en todas las políticas y criticó que, a pesar de los avances en el Real Decreto de Comedores, los centros educativos sigan ofreciendo alimentos ultraprocesados y con sustancias nocivas.

En conjunto, los expertos reclaman un cambio de modelo que proteja la salud de los menores, reduzca las desigualdades y asegure que la educación y los entornos escolares refuercen hábitos alimentarios saludables de manera consistente y efectiva, generando un impacto positivo.