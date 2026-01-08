Bocadillos de Don Bosco en Ourense

Amigos y amigas:

Desde Salesianos agradecemos a Alberto Barciela la semblanza que nos ofreció, el día 2 de este mes en La Región, de sor Luz Conde Nieto. Acompañamos en el dolor al Colegio Miraflores de Ourense, por la muerte de su fundadora; de su fallecimiento brotará nueva vida. Y felicitamos a Marilia Abad, profesora hoy en el colegio Cardenal Cisneros de Ourense, por su versatilidad y porque si empezase hoy volvería a ser educadora.

En Salesianos, durante el mes de enero, a partir del día 8, cada mañana tomamos un bocadillo con sabor a Juan Bosco. El ingrediente principal de todos los días es “Don Bosco: Protagonista de su historia”. Cada día prepara el bocadillo un profesor o una profesora con estos condimentos: Algunos momentos de la vida de Don Bosco, la muerte de su padre le fortalece ante las dificultades, el sueño de los nueve años le marca el futuro, como saltimbanqui se acerca a los demás, el encuentro con Don Calosso le da confianza, y en la granja Moglia aprende a tomar decisiones.

Desde mediados de mes los bocadillos desprenderán, sucesivamente, estos aromas: Funda con sus compañeros la Sociedad de la Alegría, en su ordenación sacerdotal promete ponerse al servicio de los demás, con el Oratorio de Valdocco se compromete con los jóvenes más necesitados, el encuentro con Domingo Savio le ayuda a saber hacer surgir lo mejor de cada persona, la construcción de la Basílica de María Auxiliadora es una muestra de la confianza que tenía en María… El bocadillo de cada día y el crecimiento de quienes lo toman muestran que Don Bosco vive también en Ourense hoy.

Amigos y amigas, quiero terminar esta carta con dos noticias gratas para todos. El día 27 de diciembre de 2025, en la Casa Generalicia de las salesianas en Roma, tuvo lugar la tradicional entrega del Aguinaldo salesiano para el nuevo año. Don Fabio Attard, 11º sucesor de Don Bosco, presentó oficialmente el Aguinaldo 2026, titulado “Haced lo que él os diga. Creyentes, para servir”. Y, segunda noticia, el salesiano español Juan Carlos Alonso, con 35 años, licenciado en Ciencias Físicas y aficionado a la magia, ha ganado el VIII Premio de “Ensayo Teológico Joven” de PPC, por su obra “Todos, todos, ¿todos? El racismo como problema teológico”. Feliz mes de enero, mes de Don Bosco para la Familia Salesiana.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)