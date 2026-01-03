Olor a perro mojado en los ascensores públicos

Cuando pensaba que tener que aguantar a los perros de los demás en nuestra ciudad ya había llegado al colmo de la insalubridad y la incomodidad, acabo de descubrir una nueva sensación, la de ganas de vomitar al subir en un ascensor de los instalados por nuestro alcalde en compañía de un perro mojado, concretamente en el al ascensor de la Cruz Alta.

Abajo mientras esperaba se unió una señora con un peludo perro, se abrieron las puertas y entramos los tres. Antes de cerrarse la puerta un tufillo del perro llegó a mi nariz pero en el momento de cerrarse y comenzar a subir sin ventilación el asco invadió el aire pero ya no había marcha atrás, aguantar hasta llegar arriba sin respirar, para evitar las arcadas.

Debemos tener en cuenta que el desagradable olor a “perro mojado” no es el agua en sí, sino los productos de desecho metabólico de las bacterias y levaduras que viven en el pelaje del animal. Cuando el perro se moja, estos compuestos orgánicos volátiles se disuelven en el agua y se evaporan, liberando el incómodo olor característico.

Lo he comentado en alguna otra carta en la que tocaba el tema de los perros. Esta mascota solo hace bien a sus dueños, al resto de los vecinos y vecinas sólo generan problemas con sus heces, orines, ladridos, ataques y molestas correas.

Sería un buen detalle por parte de los propietarios de los perros y perras que los fuesen a pasear a Montealegre donde disfrutarían de un gran espacio sin molestar a nadie.

Aprovecho este espacio para pedirle a los Reyes Magos que tramiten la devolución a los vecinos y vecinas de Ourense, de la gran área verde que es el parque canino anexo al puente romano qué pasaría de ser una inmundicia a una zona verde ideal para disfrute de los orensanos y orensanas así como de los turistas, además de convertirse en un refugio climático en verano.

Rubén Garrido Rivero

(Ourense)