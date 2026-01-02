Empresas públicas con jefes no idóneos, un mal generalizado

El Tribunal de Cuentas desveló que hasta nueve empresas públicas pertenecientes al Grupo Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, no justifican en los nombramientos del personal directivo la idoneidad o los méritos acumulados para desempeñar el puesto.

Dentro del esquema básico del Sector Público empresarial estatal, el Grupo Patrimonio integra principalmente un conjunto heterogéneo de empresas públicas encuadradas en sectores no industriales, que operan como instrumentos flexibles en la ejecución de políticas públicas singulares, o como herramientas al servicio de las políticas de los departamentos a los que estén funcionalmente adscritas.

El organismo fiscalizador realizó un informe de fiscalización del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del grupo Patrimonio entre los ejercicios 2016 y 2017. Un informe que pretendía profundizar en los organigramas de esas empresas públicas. De ese informe salieron una quincena de recomendaciones en materia de recursos humanos a las 16 compañías del grupo y ahora el tribunal analizó si las cumplieron o no. La institución presidida por Enriqueta Chicano concluyó que, a finales de septiembre de 2025, el grado de cumplimiento aún era limitado, de manera que “un número significativo de recomendaciones continúa sin haberse cumplido”.

Recomendaciones

Aunque en términos globales el organismo apunta que el 36% de las recomendaciones se cumplieron total o sustancialmente, entre los ámbitos con mayor dificultades de cumplimiento, el informe señala la gestión del personal de alta dirección, tanto en lo que se refiere a lo relativo a los sistemas retributivos como a los procesos selectivos “por la falta de criterios homogéneos y garantías de concurrencia y transparencia”. Es precisamente en ese área que afecta a los altos directivos donde pone el fonco el Tribunal de Cuentas.

Una de las recomendaciones formuladas por el organismo y acordada en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas es que las designaciones y los ceses del personal directivo se acompañen de una motivación que justifique el nombramiento o el cese, así como de los méritos de los candidatos designados y de su idoneidad para el desempeño del puesto. Entre las empresas que no cumplen esta recomendación se encuentran Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa) o Acción Cultural Española.

Tampoco cumplen con las recomendaciones la empresa Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Iepse) y la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa).