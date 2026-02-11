BORRASCA NILS
No hay Entroido sin el sonido quebradizo de unas buenas Orellas de Entroido recién hechas. Lograr esa textura fina y llena de burbujas es el sueño de todo cocinillas, pero requiere técnica y el ingrediente estrella: la manteca de vaca. Te enseñamos como hacer orejas de carnaval con burbujas, evitando el error de que queden aceitosas.

Cada invierno con la llegada del Entroido , las cocinas gallegas se llenan de las Oejas de Carnaval. Finas, llenas de burbujas, crujientes y nada aceitosas. Estas no son solo un postre típico, son una prueba de destreza y pasión culinaria. Y aunque parezca que todo depende de la receta, hay un error común que arruina incluso a quienes creen saber hacer Oejas de Carnaval: la grasa equivocada y una fritura mal entendida.

Ingredientes clave, ¿por qué usar manteca de vaca?

Si hay un consenso entre quienes defienden las mejores Oejas de Carnaval gallegas, es que la manteca de vaca no es opcional. Es el ingrediente clave. Frente a mantequilla o aceite, la manteca aporta una grasa más estable, un sabor profundo y, sobre todo, una textura que favorece la formación de burbujas y el crujiente final.

Además de la manteca de vaca, la base tradicional incluye harina de trigo, huevos, azúcar, un chorrito de aguardiente o anís y ralladura de limón o naranja. La proporción justa de grasa es lo que marca la diferencia entre una oreja ligera y una masa que se empapa de aceite. Cambiar la manteca por otra grasa es, para muchos, el primer paso hacia unas orejas blandas y pesadas.

Cómo hacer las orejas de Entroido con burbujas

Para quienes buscan una receta de "orellas" y quieren saber cómo hacerlas, esta es una versión breve y eficaz:

Ingredientes:

  • 500 g de harina
  • 2 huevos
  • 100 g de manteca de vaca (derretida y templada)
  • 100 ml de agua tibia
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 chorrito de aguardiente o anís
  • Ralladura de limón
  • Aceite suave para freír
  • Azúcar para espolvorear

Elaboración:

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa elástica y fina. Amasa bien y deja reposar al menos 30 minutos. Estira la masa muy fina, hasta que quede casi transparente, corta las orejas y fríelas en abundante aceite, moviéndolas constantemente con una espumadera para que se llenen de burbujas. Sácalas cuando estén doradas y escúrrelas bien antes de espolvorear azúcar.

Consejos para evitar orejas aceitosas

Evitar orejas aceitosas no es cuestión de suerte, sino de técnica. El primer error habitual es freír con el aceite poco caliente: si la temperatura es baja, la masa absorbe grasa en lugar de sellarse. El aceite debe estar caliente, pero sin humear.

Segundo error: una masa demasiado gruesa. Cuanto más fina esté la oreja, menos aceite absorberá y más burbujas aparecerán. Tercer punto clave: no sobrecargar la sartén. Freír pocas orejas a la vez mantiene la temperatura estable. Y, por último, escurrirlas correctamente sobre papel y no amontonarlas evita que se reblandezcan.

Las Orellas de Entroido perfectas no dependen de un truco moderno, sino de respetar la tradición. Usar manteca de vaca, estirar bien la masa, freír a la temperatura correcta y entender la fritura es lo que separa unas orejas normales de unas auténticas Orellas de Entroido, crujientes, llenas de burbujas y sin rastro de aceite. Porque, como pasa con muchas recetas gallegas, el secreto no está en innovar, sino en no cambiar lo que siempre ha funcionado.

