Cada invierno con la llegada del Entroido , las cocinas gallegas se llenan de las Oejas de Carnaval. Finas, llenas de burbujas, crujientes y nada aceitosas. Estas no son solo un postre típico, son una prueba de destreza y pasión culinaria. Y aunque parezca que todo depende de la receta, hay un error común que arruina incluso a quienes creen saber hacer Oejas de Carnaval: la grasa equivocada y una fritura mal entendida.

Ingredientes clave, ¿por qué usar manteca de vaca?

Cambiar la manteca por otra grasa es, para muchos, el primer paso hacia unas orejas blandas y pesadas. | La Región

Si hay un consenso entre quienes defienden las mejores Oejas de Carnaval gallegas, es que la manteca de vaca no es opcional. Es el ingrediente clave. Frente a mantequilla o aceite, la manteca aporta una grasa más estable, un sabor profundo y, sobre todo, una textura que favorece la formación de burbujas y el crujiente final.

Además de la manteca de vaca, la base tradicional incluye harina de trigo, huevos, azúcar, un chorrito de aguardiente o anís y ralladura de limón o naranja. La proporción justa de grasa es lo que marca la diferencia entre una oreja ligera y una masa que se empapa de aceite. Cambiar la manteca por otra grasa es, para muchos, el primer paso hacia unas orejas blandas y pesadas.

Cómo hacer las orejas de Entroido con burbujas

Para quienes buscan una receta de "orellas" y quieren saber cómo hacerlas, esta es una versión breve y eficaz:

Ingredientes:

500 g de harina

2 huevos

100 g de manteca de vaca (derretida y templada)

100 ml de agua tibia

1 cucharada de azúcar

1 chorrito de aguardiente o anís

Ralladura de limón

Aceite suave para freír

Azúcar para espolvorear

Elaboración:

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa elástica y fina. Amasa bien y deja reposar al menos 30 minutos. Estira la masa muy fina, hasta que quede casi transparente, corta las orejas y fríelas en abundante aceite, moviéndolas constantemente con una espumadera para que se llenen de burbujas. Sácalas cuando estén doradas y escúrrelas bien antes de espolvorear azúcar.

Consejos para evitar orejas aceitosas

El secreto no está en innovar, sino en no cambiar lo que siempre ha funcionado. | La Región

Evitar orejas aceitosas no es cuestión de suerte, sino de técnica. El primer error habitual es freír con el aceite poco caliente: si la temperatura es baja, la masa absorbe grasa en lugar de sellarse. El aceite debe estar caliente, pero sin humear.

Segundo error: una masa demasiado gruesa. Cuanto más fina esté la oreja, menos aceite absorberá y más burbujas aparecerán. Tercer punto clave: no sobrecargar la sartén. Freír pocas orejas a la vez mantiene la temperatura estable. Y, por último, escurrirlas correctamente sobre papel y no amontonarlas evita que se reblandezcan.

Las Orellas de Entroido perfectas no dependen de un truco moderno, sino de respetar la tradición. Usar manteca de vaca, estirar bien la masa, freír a la temperatura correcta y entender la fritura es lo que separa unas orejas normales de unas auténticas Orellas de Entroido, crujientes, llenas de burbujas y sin rastro de aceite. Porque, como pasa con muchas recetas gallegas, el secreto no está en innovar, sino en no cambiar lo que siempre ha funcionado.