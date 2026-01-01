Los datos avalan la entrada de España en la UE hace 40 años

INHALACIÓN DE HUMO Y QUEMADURAS
Tres muertos en un incendio en una vivienda de Carabanchel durante la madrugada
ADHESIÓN A EUROPA
El 1 de enero de 1986 España ingresaba finalmente en lo que entonces eran las Comunidades Europeas y ponía así fin a décadas de aislamiento durante la dictadura de Franco, abriendo una nueva etapa de modernización y prosperidad para el país. Los 40 años transcurridos supusieron un gran cambio para España pero también España contribuyó en este tiempo al proyecto europeo. A continuación repasamos en diez datos lo que dieron de sí estas cuatro décadas desde la adhesión a la UE:
España presidió en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro. La primera vez que esto ocurrió fue en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023.
Desde su ingreso en la UE, España aportó un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se fueron sucediendo desde entonces. Inicialmente, cuando los estados miembro eran menos que los 27 actuales, cada país aportaba dos nombres, pero desde 2004, cuando se produjo la “gran ampliación”, la cifra quedó reducida a uno. Los primeros en ostentar el puesto fueron Abel Matutes y Manuel Marín, que entraron a formar parte de la comisión de Jacques Delors en 1986 y se mantendrían en sus cargos hasta 1994, en el caso del segundo llegando a ser vicepresidente de la misma.
El número de representantes españoles en el Parlamento Europeo fue evolucionando con el paso de los años, al tiempo que lo fue haciendo el número de escaños con las distintas ampliaciones. Así, cuando España entró en la UE le fueron adjudicados 61 eurodiputados, que pasaron a 64 en la legislatura de 1999-2004. Con la ampliación de 2004, se redujeron a 54, que se mantuvieron sin cambios hasta 2019, en que aumentaron a 59 por la salida de Reino Unido de la UE. En la actual legislatura, España cuenta con 61 eurodiputados.
En estos 40 años fueron tres los españoles que ocuparon la Presidencia del Parlamento Europeo. El primero en hacerlo fue el socialista Enrique Barón Crespo entre 1989 y 1992. Tras él, fue el turno del “popular” José María Gil-Robles, entre 1997 y 1999, mientras que el último fue el socialista Josep Borrell, entre 2004 y 2007.
En estos 40 años, España recibió más de 150.000 millones de euros de fondos de cohesión, es decir, las ayudas que facilita la UE para reducir las disparidades económicas y territoriales de los estados miembro.
Este fondo es el principal instrumento con el que la UE apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para toda la ciudadanía de la UE.
El progreso económico constante que supuso para España su entrada en la UE, con el acceso al mercado único y desde 2002 al euro, permitió que el PIB se haya más que duplicado en estos 40 años.
La adhesión trajo consigo nuevas posibilidades de empleo, lo que provocó que el empleo total haya pasado de 10,8 millones de puestos de trabajo que había en 1986 a 21,1 millones en 2024.
Los acuerdos comerciales y de acceso preferencial que la UE mantiene con casi 80 países -a los que próximamente podría sumarse el Mercosur-posibilitaron el incremento de las exportaciones de bienes de España. Así, pasaron 12.600 millones de euros en 1986 (4,9 % del PIB) a 141.500 millones de euros en exportaciones durante el 2024 (8,9% del PIB).
El décimo de los datos que reflejan las ventajas de la entrada de España en la Comunidad Europea hace 40 años es que más de 200.000 estudiantes españoles tuvieron la oportunidad de cursar sus estudios en otros estados miembro de la UE gracias al programa Erasmus, creado en 1987 e impulsado por el entonces comisario Manuel Marín. España fue uno de los 11 países fundadores del programa, comenzando con unos pocos miles de participantes en total en Europa. El número creció significativamente; para el curso 2009/10, España ya había enviado a 319.397 estudiantes en total a lo largo de la historia del programa hasta entonces, y era el tercer país que más enviaba. En un solo curso, el del año 2022/23, hubo 37.301 estudiantes españoles (de universidades públicas) que salieron de movilidad Erasmus. España fue consistentemente uno de los principales emisores y receptores, con más de 40.000 estudiantes recibidos anualmente.
