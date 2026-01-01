Los datos avalan la entrada de España en la UE hace 40 años

El 1 de enero de 1986 España ingresaba finalmente en lo que entonces eran las Comunidades Europeas y ponía así fin a décadas de aislamiento durante la dictadura de Franco, abriendo una nueva etapa de modernización y prosperidad para el país. Los 40 años transcurridos supusieron un gran cambio para España pero también España contribuyó en este tiempo al proyecto europeo. A continuación repasamos en diez datos lo que dieron de sí estas cuatro décadas desde la adhesión a la UE:

Cinco presidencias del Consejo de la UE

España presidió en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro. La primera vez que esto ocurrió fue en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023.

Nueve comisarios

Desde su ingreso en la UE, España aportó un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se fueron sucediendo desde entonces. Inicialmente, cuando los estados miembro eran menos que los 27 actuales, cada país aportaba dos nombres, pero desde 2004, cuando se produjo la “gran ampliación”, la cifra quedó reducida a uno. Los primeros en ostentar el puesto fueron Abel Matutes y Manuel Marín, que entraron a formar parte de la comisión de Jacques Delors en 1986 y se mantendrían en sus cargos hasta 1994, en el caso del segundo llegando a ser vicepresidente de la misma.

460 eurodiputados

El número de representantes españoles en el Parlamento Europeo fue evolucionando con el paso de los años, al tiempo que lo fue haciendo el número de escaños con las distintas ampliaciones. Así, cuando España entró en la UE le fueron adjudicados 61 eurodiputados, que pasaron a 64 en la legislatura de 1999-2004. Con la ampliación de 2004, se redujeron a 54, que se mantuvieron sin cambios hasta 2019, en que aumentaron a 59 por la salida de Reino Unido de la UE. En la actual legislatura, España cuenta con 61 eurodiputados.

Tres presidentes de la Eurocámara

En estos 40 años fueron tres los españoles que ocuparon la Presidencia del Parlamento Europeo. El primero en hacerlo fue el socialista Enrique Barón Crespo entre 1989 y 1992. Tras él, fue el turno del “popular” José María Gil-Robles, entre 1997 y 1999, mientras que el último fue el socialista Josep Borrell, entre 2004 y 2007.

Más de 150.000 millones de euros en fondos de cohesión

En estos 40 años, España recibió más de 150.000 millones de euros de fondos de cohesión, es decir, las ayudas que facilita la UE para reducir las disparidades económicas y territoriales de los estados miembro.

Más de 35.000 millones del Fondo Social Europeo

Este fondo es el principal instrumento con el que la UE apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para toda la ciudadanía de la UE.

El PIB se ha duplicado

El progreso económico constante que supuso para España su entrada en la UE, con el acceso al mercado único y desde 2002 al euro, permitió que el PIB se haya más que duplicado en estos 40 años.

El empleo también se ha duplicado

La adhesión trajo consigo nuevas posibilidades de empleo, lo que provocó que el empleo total haya pasado de 10,8 millones de puestos de trabajo que había en 1986 a 21,1 millones en 2024.

Incremento de las exportaciones

Los acuerdos comerciales y de acceso preferencial que la UE mantiene con casi 80 países -a los que próximamente podría sumarse el Mercosur-posibilitaron el incremento de las exportaciones de bienes de España. Así, pasaron 12.600 millones de euros en 1986 (4,9 % del PIB) a 141.500 millones de euros en exportaciones durante el 2024 (8,9% del PIB).