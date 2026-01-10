Tellado promete una financiación autonómica “justa y solidaria” en un año si Feijóo gobierna

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, el PP impulsará un nuevo sistema de financiación autonómica “justo y solidario” en el plazo de un año. “Mejoraremos la financiación autonómica, pero en todas las comunidades, absolutamente en todas”, ha proclamado durante la inauguración de la XXVIII Interparlamentaria del PP, celebrada este fin de semana en A Coruña.

Tellado se ha pronunciado un día después de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentara su propuesta de financiación, que plantea ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, lo que supondría un aumento de recursos de unos 16.000 millones de euros en 2027.

Durante su intervención, el dirigente popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber causado “un daño enorme” a la democracia, a la igualdad entre territorios y a las arcas públicas, al tiempo que ha criticado los acuerdos con el independentismo. En este contexto, ha cargado contra el pacto entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al que ha calificado de “reparto del dinero de todos los españoles” y de “premio” a los independentistas.

Según Tellado, este acuerdo supone “un palo para los ciudadanos que cumplen” y responde únicamente al objetivo del presidente del Gobierno de “seguir en el poder” unos meses más. “Eso es también corrupción”, ha afirmado, en referencia a lo que considera concesiones al independentismo a cambio de apoyo parlamentario.

El secretario general del PP ha garantizado que su partido revertirá el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y ERC si llega al Gobierno y ha insistido en que el nuevo modelo de financiación que plantea el PP será “bueno para el conjunto del país”. “Cuando Feijóo llegue a la Moncloa lanzará un sistema justo, solidario y que garantice la igualdad entre españoles”, ha recalcado.

Finalmente, Tellado ha criticado que, a su juicio, el rumbo de España esté condicionado por líderes independentistas y ha acusado al socialismo de provocar “ataques a la igualdad, a la democracia y al buen nombre de España”, además de un grave perjuicio a las finanzas públicas.