Alemania se prepara para contar con "el ejército más fuerte de Europa" frente a la amenaza de Rusia

"Rusia está creando las condiciones para un ataque militar contra la OTAN". Con este planteamiento en torno a la amenaza que supone el país soviético para la seguridad de Europa, el gobierno de Alemania se ha propuesto dotarse del "ejército más fuerte" del viejo continente tanto en lo relativo a su tamaño como a sus capacidades y tecnología.

El país germano, que ya introdujo el servicio militar voluntario a principios de este año con la intención de aumentar su personal, perfila ahora un horizonte de rearme con armas de largo alcance y sistemas de defensa antiaérea en el que la inteligencia artificial, la computación cuántica y la robótica tienen un papel protagonista.

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"A corto plazo, estamos aumentando nuestras capacidades de defensa y resistencia; a medio plazo, aspiramos a un incremento significativo y global de nuestras capacidades; y, a largo plazo, estableceremos la superioridad tecnológica", ha planteado el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, en la presentación de la estrategia militar.

Tras ese planteamiento se halla la desconfianza de la primera potencia europea en torno al gobierno de Putin, cuya postura "fundamentalmente hostil" con occidente quedó de manifiesto en su interpretación de que la expansión de la Alianza Atlántica supone "un cerco" a su país. Precisamente el intento de Ucrania de entrar en la OTAN fue uno de los motivos que el Kremlin esgrimió para ordenar los ataques contra el país europeo en 2022, y todavía continúa inmerso en sus intentos de anexionarse todo su flanco oriental.

De ahí se extrae que Moscú "considera el uso de la fuerza militar como un instrumento legítimo para imponer sus intereses" y Berlín calcula que ya se estaría "preparando para una confrontación militar" con la coalición occidental, con operaciones híbridas que incluyen labores de espionaje, actos de sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación para desestabilizar Europa.

El rearme de Europa

Esta determinación de Alemania por potenciar sus fuerzas armadas coincide en el tiempo con iniciativas similares en otros países del continente, como Francia, que también ha instaurado una suerte de servicio militar que por el momento es voluntario al tiempo que ha anunciado ya el refuerzo de su arsenal nuclear. "Para ser libre, hay que ser temido", argumentó el presidente galo, Emmanuel Macron.

Además, según los últimos datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, entre 2016 y 2025, Europa compró un tercio de las armas que se vendieron en todo el mundo, de modo que sus importaciones de arsenal aumentaron un 210% tomando como referencia la década anterior. Tras este importante volumen está, fundamentalmente, la guerra en Ucrania, pero la percepción de amenaza que supone Rusia, agravada por la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa de sus aliados europeos, explican en buena medida estos datos.