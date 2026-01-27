Biden se suma a las críticas: "No somos una nación que tirotee a sus ciudadanos en la calle"

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden se ha sumado a la ola de críticas tanto de su partido como del propio partido republicano a la actuación que está llevando a cabo la administración Trump en Minnesota, donde dos personas han perdido la vida y otra ha resultado herida como consecuencia de los disparos de agentes de control de inmigración. "No somos una nación que tirotee a sus ciudadanos en la calle", ha recalcado, después de un pronunciamiento en la misma línea de Barack Obama y Bill Clinton.

De hecho, a su forma de ver, lo ocurrido "traiciona" los valores de su país, donde no se "permite" que los ciudadanos sean "atacados" por ejercer sus derechos constitucionales ni que las fuerzas del orden actúen arbitrariamente y "atemorizando" a la gente. "La violencia y el terrorismo no tienen cabida en Estados Unidos, especialmente cuando es nuestro propio gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses", ha sostenido.

Al hilo de ello, Biden ha apelado a "alzar la voz" frente a un presidente que pretende "destruir lo que Estados Unidos representa". "Sabemos quiénes somos. Es hora de mostrarlo al mundo. Y, más importante aún, es hora de mostrárnoslo a nosotros mismos", ha apoyado el anterior inquilino de la Casa Blanca las protestas en contra de la actuación de la administración Trump en Minnesota recorren ya las principales ciudades del país.

En paralelo, ha requerido de la justicia de su país "investigaciones exhaustivas, justas y transparentes" sobre la muerte "sin sentido" de dos ciudadanos estadounidenses a cuyos seres queridos ha enviado, junto con su mujer, Jill, sus condolencias. Por el momento, un juez de distrito ya ha citado a declarar al director del departamento de control de antiinmigración, y la Casa Blanca ha anunciado una investigación para aclarar los hechos.

Ayer mismo, Obama también difundió un comunicado firmado junto a su esposa, Michelle, para subrayar que lo que está ocurriendo en Minnesota debería ser "una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido". "Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía nos pertenece a nosotros, el pueblo", arengó, por su parte, Bill Clinton.