Dinamarca advierte: "La ambición de EE.UU. de apoderarse de Groenlandia sigue vigente"

Un día después de la reunión que representantes de los gobiernos danés y groenlandés han mantenido con autoridades estadounidenses en la Casa Blanca, la constatación de que "la ambición de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia sigue vigente" es motivo de preocupación para la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Y, precisamente por eso, su gobierno continuará trabajando para impedir que la potencia norteamericana pueda hacerse con la isla ártica.

"Seguimos esforzándonos para evitar que ese escenario se haga realidad", ha aseverado a través de sus redes sociales, donde ha agradecido la labor nada "fácil" realizada por los ministros que viajaron a Washington desde Nuuk y Copenhague para "refutar las afirmaciones estadounidenses" sobre la seguridad en el territorio autónomo danés.

Al respecto, sin pasar por alto la gravedad de las amenazas del presidente Trump sobre una incursión militar en un país aliado, Frederiksen ha subrayado que "la defensa y la protección de Groenlandia son preocupaciones comunes para toda la OTAN" y ha recordado que "un verdadero aliado contribuye" a las actividades de entrenamiento militar que se llevan a cabo en la zona.

Tras hacer hincapié en que Dinamarca "ha invertido significativamente" en la defensa de Groenlandia, la premier danesa ha subrayado que "existe consenso en la OTAN" sobre que "una presencia reforzada en el Ártico es decisiva para la seguridad de Europa y Norteamérica" y, por ello, ha expresado su voluntad de que el grupo de trabajo que se creará con Estados Unidos sirva para perfilar "cómo se puede fortalecer la seguridad" en la región ártica.

En los días previos a la reunión, el presidente de Estados Unidos había ironizado con que la aportación de Dinamarca a la seguridad en el Ártico eran "trineos tirados por perros" mientras buques de guerra "rusos y chinos" acechaban la isla. Ayer mismo, el país europeo anunció nuevas operaciones militares en la isla, en las que participan otros aliados de la OTAN, y su ministro de Exteriores esgrimió datos de inteligencia para negar la presencia de los mencionados barcos extranjeros.