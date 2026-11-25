Desde el pasado sábado y hasta este jueves, los españoles residentes en el exterior ya están ejerciendo su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, miles de personas nacionalizadas a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática no podrán participar en los comicios. La suspensión cautelar del Supremo, que afecta a 163.355 personas, y que extendía la pasada semana las medidas cautelares a los residentes en España, ha generado malestar y críticas en distintos sectores de la colectividad española en el exterior, que cuestionan el alcance de la decisión, reclaman garantías jurídicas y denuncian las consecuencias de una exclusión que afecta al ejercicio de sus derechos como ciudadanos españoles.

Eduardo Pahino: "A días de las elecciones son ciudadanos de segunda"

Eduardo Pahino Torres es un empresario gallego afincado en República Dominicana, vinculado al Consejo de Residentes Españoles desde 1997, presidió el organismo durante dos etapas y en 2026 encabezó la candidatura Españoles en el Mundo, que obtuvo tres consejeros. Pahino considera que los afectados están «muy dolidos» por una situación que, a su juicio, les coloca en una posición de desigualdad después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Administración española.

"Esos ciudadanos están muy dolidos porque hicieron esos expedientes con todo lo que el Estado les pidió. Ahora, a días de las elecciones, son ciudadanos de segunda", afirma.

Pahino cuestiona también la utilizacion de la Ley de Memoria Democrática."Una ley que se pensaba que beneficiaba a todos, para reparar, porque es una reparación de los errores en la LMH… se convirtió en una herramienta política de campañaW, sostiene.

En relación con la decisión judicial, expresa una crítica directa al Tribunal Supremo: "En mi opinión es simplemente que los jueces del Supremo, aparte de desconocer totalmente el mundo de la España Exterior, siguen consignas de la extrema derecha. Si podía haber alguna duda después de esa sentencia, ya no hay duda de su implicación como actores políticos".

Por último, Pahino apunta a una posible reacción de parte de los afectados ante lo ocurrido: WOtro aspecto que creo es que ciudadanos de LMD y LMH que no pensaban votar, al ver esta injusticia lo van a hacer y no lo harán por PP ni por VOXW.

Paula Sabajanes: "Lejos de restringir derechos, lo que habría que hacer es avanzar en su defensa"

La periodista, Paula Sabajanes, también de origen gallego, residente en Argentina y presidenta del colectivo Galegas na Diáspora, sitúa la igualdad de derechos de la ciudadanía española, con independencia de su lugar de residencia, en el centro del debate.

"Mi posición es que las ciudadanas y ciudadanos españoles tenemos garantizada la igualdad de derechos ante la ley. El derecho a voto entre ellos. Si el Estado español pensase en limitar o regular el derecho al voto de la ciudadanía en el exterior, debería proponer un criterio que regule ese ejercicio. De momento es un debate que no está dado y sería muy interesante poder conocer las propuestas de los partidos en este sentido", señala.

Sabajanes considera que la respuesta no debería pasar por restringir derechos, sino por reforzar su ejercicio y representación política.

"Personalmente creo que lejos de restringir derechos, lo que habría que hacer es avanzar en su defensa y ejercicio. Y plantear, en ese contexto, que se considere la implementación de una circunscripción exterior para poder representar en las Cortes los intereses de un colectivo con peculiaridades y necesidades propias, tal y como lo tienen establecido otros países con grandes diásporas como Italia".

La presidenta de Galegas na Diáspora reivindica, además, que la ciudadanía residente fuera de España tenga una presencia mayor en el debate político.

"La voz de la ciudadanía en el exterior, muy numerosa ya y en crecimiento, debería ser escuchada en el concierto de la política española. Más que como una amenaza, como un aporte a la diversidad y el crecimiento conjunto".

José Ramón Álvarez Orzáez: "Detrás de las cifras existen situaciones jurídicas diferentes"

Por su parte, José Ramón Álvarez Orzáez, director gerente de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania, considera que la situación requiere «una reflexión profunda», especialmente por el volumen de personas afectadas y por las distintas circunstancias jurídicas que pueden encontrarse detrás de los expedientes.

"Desde nuestra experiencia, en el asesoramiento a ciudadanos españoles residentes en Alemania, creemos que esta situación merece una reflexión profunda. La cifra de 113.326 personas afectadas es muy significativa. Aunque debemos respetar las resoluciones judiciales y garantizar la seguridad jurídica del censo electoral, también consideramos fundamental proteger los derechos de quienes han obtenido legalmente la nacionalidad española. La reducción de aproximadamente un 30 % respecto al listado inicial demuestra la importancia de examinar cuidadosamente los expedientes y evitar que se vean afectadas personas que no deberían estar incluidas en la suspensión", explica.

Álvarez Orzáez explica que la Coordinadora está estudiando un caso que, a su entender, ilustra la complejidad de algunas situaciones.

"De hecho, estamos atendiendo un caso especialmente ilustrativo. Se trata de un ciudadano nacido en Alemania, hijo de madre española de origen, que en principio ya era español desde su nacimiento, pero cuya nacionalidad fue inscrita en 2025 mediante la Ley de Memoria Democrática. Estamos estudiando si existió una pérdida posterior de esa nacionalidad y si procede revisar su inscripción".

Para el director gerente, este ejemplo pone de manifiesto que "detrás de las cifras existen situaciones jurídicas diferentes que requieren un análisis individualizado"-.

El representante de la Coordinadora Federal recuerda asimismo que muchos ciudadanos tramitaron sus expedientes siguiendo las indicaciones de los consulados y de la Administración española. Por ello, considera que «resulta esencial ofrecerles información clara y mecanismos efectivos para revisar sus casos".

Finalmente, "desde la Coordinadora Federal consideramos fundamental que se garantice la correcta aplicación de la legislación, la transparencia administrativa y la protección de los derechos de todos los españoles residentes en el extranjero", concluye.

Juan Miguel Paz: "La memoria democrática no puede ser solo un reconocimiento simbólico, debe conllevar también la igualdad de derechos"

Juan Miguel Paz, presidente del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de París, consejero por Francia en el CGCEE y presidente de la Comisión de Justicia de este órgano, cuestiona tanto la evolución de las cifras manejadas durante el procedimiento como las consecuencias de la suspensión para los nuevos españoles.

Paz recuerda que el primer auto del Tribunal Supremo situaba en 408.262 el número de personas afectadas. Una cifra que, según explica, procedía de una simple resta entre los datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de julio de 2026 y los de julio de 2023, aportada por la parte recurrente, Iustitia Europa y Vox, y «no rechazada de contrario por la JEC y la Abogacía del Estado».

El consejero considera que el denominado «"ncremento extraordinario" del censo no resultaba tan excepcional si se tenía en cuenta su evolución habitual."Ese incremento extraordinario, según el Tribunal Supremo, en realidad no tanto. Solo hacía falta mirar para comprender que el CERA crece cada año de 40 o 50.000 personas por el incremento natural y las llegadas de nuevos residentes", señala.

Tras la revisión inicial, la cifra se redujo a 163.355 registros y, posteriormente, después de depurar el censo, excluir a los menores que obtuvieron la nacionalidad después del cierre electoral, las inscripciones anteriores a la Ley de Memoria Democrática y las duplicidades, el número quedó finalmente en 113.326 personas, una vez descontadas las 901 que acreditaron el exilio de sus ascendientes.

Para Paz, el problema va más allá de las cifras. Considera que personas que cumplieron los requisitos establecidos por la legislación española se encuentran ahora con que no podrán ejercer su derecho al voto en condiciones ordinarias."Estos españoles que cumplieron con la ley no podrán votar normalmente, cuando incluso consulados rechazaron los documentos aportados por “complicar los trámites”, verán su voto apartado y contabilizado aparte".

El representante de la ciudadanía española en Francia explica que "pedir 90 años después a los hijos o nietos de los que salieron de su país, huyendo del hambre y la persecución, unos documentos que sus ascendientes nunca tuvieron obligación de obtener, conservar o registrar es someter estos nuevos españoles a una doble pena".

Paz defiende que el reconocimiento de los descendientes del exilio debe tener también consecuencias en el ejercicio efectivo de sus derechos como ciudadanos."La memoria democrática no puede ser solo un reconocimiento simbólico, debe conllevar también la igualdad de derechos".

En su valoración, cuestiona además que el volumen de votos de estas personas pueda representar un riesgo para la transparencia electoral. Recuerda que, según los datos que aporta, la participación en los países donde reside el 85 % de los interesados fue reducida en las últimas elecciones generales: del 0,79 % en Cuba al 5,22 % en Argentina."Unos cuantos miles de votos que en todas las últimas elecciones están repartidos entre los grupos políticos, no pueden representar “un peligro fundado, real y serio de afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”", sostiene.

Por último, alude al voto particular de la magistrada Alicia Millán, que cuestiona la adopción de una medida cautelar con consecuencias que podrían resultar irreversibles antes de que exista una sentencia definitiva."Como dice la magistrada Alicia Millán en su voto particular, una medida cautelar no debería anticipar los efectos de una sentencia que todavía no se ha dictado, especialmente cuando puede ocasionar la pérdida irreversible del ejercicio de un derecho fundamental».