Tres afectados por la suspensión del voto exterior presentan alegaciones ante el Supremo

Un total de tres personas afectadas por la suspensión del voto de quienes han accedido a la nacionalidad española a través de la denominada ley de nietos, pero no han acreditado debidamente sus vínculos con el exilio, han presentado alegaciones en el Tribunal Supremo a través del despacho de abogados que dirige Baltasar Garzón.

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A juicio del bufete, estas reclamaciones personalizan una causa que afecta a "miles de personas" que se ven privadas del derecho de participación política "al margen de cualquier limitación legal para ello". Es por eso que, una vez el Tribunal Constitucional ha rechazado la petición del Defensor del Pueblo para reactivar su posibilidad de votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, han presentado recurso ante el Tribunal Supremo un día antes de que concluya el plazo para hacerlo.

"El derecho de sufragio activo, hoy en día y en nuestro sistema jurídico, no se puede suspender", argumentan los abogados del despacho del exjuez, que además invocan la vulneración del principio de igualdad en la medida en que la decisión cautelar tomada por el Supremo no afecta a los nacionalizados por la misma vía pero que estén viviendo en España.

Así pues, reclama la nulidad de las medidas cautelares dictadas por el alto tribunal, pues lo contrario supondría, tal y como señala Pedro J. Díaz, letrado del despacho de Garzón, que miles de ciudadanos españoles no puedan ejercer su derecho el 29-N.