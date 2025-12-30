El Nikkei cierra el año en cifras récord, por encima de los 50.000 puntos

El índice Nikkei 225 ha cerrado en 50.339,48 puntos básicos la última sesión de este año, lo que supone una cifra récord para el selectivo nipón, que se ha revalorizado más de un 26% en este 2025 que ya casi termina.

Con todo, en la última sesión del ejercicio en la Bolsa de Tokio (mañana es festivo en Japón), la cotización del Nikkei registró al cierre una ligera caída —de menos de cuatro décimas— respecto de la jornada anterior.

Analizando la evolución del selectivo tokiota durante este año, llegó a caer a principios de abril hasta un mínimo anual de 30.792,74 puntos básicos a raíz del primer anuncio de aranceles recíprocos del presidente Trump. No obstante, con el paso de los meses y el alivio de las tensiones comerciales, el índice llegó a tocar un máximo histórico intradía de 52.636,87 puntos a principios de noviembre.

Junto con la mejora de las relaciones comerciales, la escalada del Nikkei en el último tramo de 2025 guarda relación también con el ascenso de Sanae Takaichi como primera ministra de Japón. Con Margaret Thatcher como referente en el plano político, esta mujer de 64 años se ha declarado también seguidora de las políticas de estímulo económico que defendió también el asesinado primer ministro Shinzo Abe.

En paralelo a estos impactos políticos en la Bolsa de Tokio, y en general en la economía nipona, el Banco de Japón elevó acaba de elevar en un cuarto de punto porcentual el tipo de interés de referencia, hasta un 0,75%, lo que representa el nivel más alto del precio del dinero en el país desde 1995.