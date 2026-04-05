Trump vuelve a aplazar el ultimátum a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a aplazar el ultimátum que ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, después de las numerosas críticas que ha recibido y de que sus amenazas de destruir infraestructura civil de la república islámica fuesen catalogadas, en caso de materializarse, como un crimen de guerra.

Así, después de los exabruptos lanzados hoy, cuando exigió a través de sus redes sociales a los "putos locos" de Irán la reapertura del "puto estrecho", ha modificado por cuarta vez el plazo para un acuerdo.

Ahora, el ultimátum expira a las 20 horas del martes 7 de abril en horario de la costa este de Estados Unidos; a pesar de que de inicio estaba planteado para el 23 de marzo.

Y es que el 21 de marzo anunció un plazo de 48 horas tras el cual llevaría "el infierno" sobre Irán si sus autoridades no se avenían a un acuerdo; pero, transcurridos esos dos días, concedió cinco más a la vista de la buena marcha de unas conversaciones cuya existencia fue desmentida por Teherán. A partir de ahí, el pasado día 26 amplió en diez días más el horizonte de unas negociaciones que deberían concluir antes del 6 de abril.