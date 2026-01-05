Las petroleras estadounidenses se disparan en Wall Street

La cotización de las principales compañías petroleras estadounidenses y de servicios al sector respondían este lunes con fuertes subidas en la negociación previa a la apertura de Wall Street al nuevo escenario que plantea la irrupción de Estados Unidos en Venezuela y el anuncio de Trump sobre que controlará todo el petróleo del país caribeño.

De este modo, en la negociación premercado, se disparaba la cotización de petroleras como ExxonMobil (+4,10%), Chevron (+7,6%) o ConocoPhillips (+7,2%), así como la de empresas de servicios petroleros como Halliburton (+8,9%) o Schlumberger (+9,3%), además de empresas de refino y transporte como Marathon Petroleum (+5,3%) o Valero Energy (+5,8%).

En contraste con la euforia de las petroleras estadounidenses, en el viejo continente la cotización de las empresas del sector refleja una mayor incertidumbre. De tal modo, si bien la española Repsol se anotaba un repunte superior al 2%, las británicas Shell y BP cotizaban planas en la Bolsa de Londres, mientras que la italiana Eni ganaba un 0,6% y la francesa TotalEnergies cedía un 0,9%.

Además, a lo largo de esta jornada el precio del barril de crudo cayó por debajo de los 60 dólares en la calidad de referencia para Europa (el Brent), en casi idéntico porcentaje a la variedad de referencia para Estados Unidos (West Texas Intermediate).