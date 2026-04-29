El precio del petróleo en Europa escala a máximos y roza ya los 120 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha disparado hasta los 119,76 dólares en un contexto de incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que también ha hecho escalar el crudo WTI, de referencia en el país norteamericano, por encima de los 107 dólares.

Cumplidos ya dos meses desde el inicio de la guerra, y con las conversaciones encalladas, la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz está teniendo un enorme impacto en forma de encarecimiento de los precios de los combustibles. De hecho, la Unión Europea calcula que su gasto extra en importación de combustibles fósiles ronda los 500 millones de euros al día.

Y es que la práctica paralización del tránsito marítimo en Ormuz, cuya media de paso diario ha caído desde los 130 buques a menos de una decena, ha obligado a los productores del golfo Pérsico a reducir la producción, lo que contribuye a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

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Cabe recordar que la víspera de que comenzaran los ataques sobre Irán, el precio del barril de petróleo europeo marcaba 72 dólares, por 67 del estadounidense.