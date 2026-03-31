SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia

Los precios suben seis décimas en la eurozona, el mayor auge en más de un año

Ataque a Irán

Tras un mes de guerra en Irán, el repunte se explica con el alza de los precios de la energía

De compras por Londres
De compras por Londres | Europa Press

La tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en marzo en el 2,5%, seis décimas por encima del mes anterior, lo que supone el mayor aumento del coste de la vida desde enero de 2025.

Detrás de esta subida, publicada por Eurostat, se encuentra el impacto del primer mes de guerra en Irán sobre los precios de la energía (+4,9%). De hecho, excluido este segmento, la inflación sería inferior al dato del pasado mes.

Entre los miembros de la zona euro, las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Chipre e Italia (1,5% ambos) y Francia (1,9%), mientras que las mayores subidas de los precios se observaron en Croacia (4,7%), Lituania (4,5%) y Luxemburgo (3,8%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en marzo repuntó al 3,3% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de ocho décimas. Esta subida de un punto en el último mes —la mayor desde junio de 2022, por la guerra en Ucrania— supone su valor más alto desde junio de 2024.

De cara al futuro, la OCDE pronostica que España cerrará el año con la inflación en el 3%, la más alta de los cuatro países del bloque comunitario que analiza. No obstante, presenta escenarios alternativos en función de la duración de la guerra en el entorno del golfo Pérsico y el impacto en los mercados energéticos y financieros que predicen un mayor auge, que podría llegar hasta el 5,9%.

Noticias relacionadas
El IPC de Alemania se dispara debido a la guerra en Oriente Próximo Bonos ligados a la inflación e inversión en compañías con valoración atractiva, recetas de los analistas ante la crisis La inflación en España sube un punto desde la guerra en Irán y vuelve a niveles de hace dos años

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats