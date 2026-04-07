Trump anticipa el desastre si Irán no abre Ormuz: "Toda una civilización morirá esta noche"

"Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver". Apenas siete horas antes de que finalice el plazo que Trump ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, las posturas de Washington y Teherán permanecen alejadas, mientras las amenazas del inquilino de la Casa Blanca continúan en escalada.

De nada parece haber servido la oposición internacional a que Estados Unidos dirija sus ataques sobre la infraestructura civil del país asiático —un crimen de guerra reconocido como tal por el Estatuto de Roma—, pues Trump ha anticipado ya que esta noche —a partir de las 20 horas en la costa este norteamericana; las dos de la madrugada en España— se vivirá "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo". Y es que, con este ataque, como ha publicado en sus redes sociales, se pondrá fin a 47 años de "extorsión, corrupción y muerte" en la república islámica.

Pese a ello, el neoyorquino ha asegurado que no quiere que eso ocurra, y que preferiría que las nuevas autoridades iraníes aceptasen sus condiciones. "Quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", ha concluido su publicación.

Ayer mismo, desde Teherán hicieron llegar a Trump —vía Pakistán— una contrapropuesta enfocada a instaurar una paz definitiva, pero fue descartada por el mandatario, que horas antes había negado que la aniquilación de Irán fuese un crimen de guerra debido a que sus autoridades "son animales". Y, esta misma mañana, después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, anticipase que hay 14 millones de iraníes —de los más de 90 millones de habitantes— dispuestos a morir por su país, la Guardia Revolucionaria ha amenazado con atacar la infraestructura de Estados Unidos "y sus aliados del petróleo y el gas" en el golfo Pérsico en aras de privarles del suministro "durante años".

"Los estúpidos líderes de Estados Unidos, que han puesto sus intereses a los pies de los sionistas, no tienen siquiera la capacidad de calcular los importantes bienes con los que cuentan que están al alcance de nuestros guerreros", ha advertido, antes de asegurar que durante las últimas horas ha llevado a cabo ataques contra territorio de Israel y un complejo petroquímico de propiedad estadounidense en Arabia Saudí.