Raúl Castro reaparece en público para su 95 cumpleaños, tras la denuncia de EEUU
EE.UU.-CUBA
El expresidente de Cuba Raúl Castro ha asistido a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en la que supone su primera aparición en público desde que Estados Unidos anunciase su imputación por un ataque cometido en 1996.
En el acto, el actual presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, se ha referido al hermano de Fidel Castro como una guía para un país que "vive horas cruciales, amenazada como nunca antes por el imperialismo".
"En los primeros cinco meses del año, Cuba solo ha recibido un barco de combustible de 40 que habría demandado en ese período", ha ilustrado, crítico con las amenazas y sanciones de EEUU, en la medida en que están imponiendo "terribles limitaciones a la vida cotidiana" de los cubanos.
Frente a la actuación de la potencia norteamericana, Díaz-Canel ha descrito a Cuba como un país que "no provoca, no agrede ni desafía". "Seguimos apostando por un clima de entendimiento con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, a pesar de nuestras diferencias", ha concluido.
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