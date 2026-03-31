Irán prevé un horizonte de guerra "largo" y la UE pide a los países reducir el consumo energético "todo lo que puedan"

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido de que trabaja con "un horizonte a largo plazo" para la guerra contra Estados Unidos e Israel, a pesar de los anuncios de Washington de que estará concluida en "un par de semanas" que el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, no ha querido secundar al afirmar que no quiere fijarse un calendario de salida. Y, con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembro que "hagan todo lo que puedan" para reducir el consumo de combustibles, pues no se prevé una vuelta a la normalidad en un período corto de tiempo.

En cuanto a la república islámica, si no llega a un acuerdo que implique la reapertura del estrecho de Ormuz antes del próximo lunes, como exigió Trump, puede sufrir importantes ataques por parte de Estados Unidos. No obstante, su brazo militar minimiza esa posibilidad mientras pone en valor el cambio en sus tácticas ofensivas y la utilización de nuevos sistemas de misiles. Es más, anticipa "una transformación cualitativa y estratégica" sobre el terreno que supondrá "una expansión lógica y calculada" de la contienda, después de varios días asegurando que las condiciones que Washington le ha hecho llegar a través de terceros países son, directamente, inasumibles.

A la espera de comprobar la evolución bélica, hoy mismo Trump ha vuelto a cargar contra Europa por su negativa a implicarse en el conflicto y ha aconsejado a los países aliados que acudan a por petróleo al estrecho de Ormuz para obtenerlo por sí mismos en caso de que sufran escasez de combustible.

Pocas horas después, el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha apelado a los países miembros a hacer lo posible por reducir el consumo energético, pues, "aunque la paz llegara mañana", la normalidad no se alcanzaría de inmediato, ya que la infraestructura petrolífera del golfo Pérsico ha sido dañada. Y, tras asegurar que por ahora no existen problemas de suministro dentro del bloque comunitario, ha avanzado que Bruselas presentará "bastante pronto" un paquete de iniciativas para proteger a familias y empresas ante las subidas de los precios del gas —un 70% desde el inicio del conflicto— y del crudo —un 60% en el último mes—.

En este escenario, en el que sí existen ya "tensiones" en el mercado del diésel y del combustible para la aviación, así como "restricciones" en los mercados globales de gas que están repercutiendo en los precios de la electricidad, ha recordado el decálogo presentado por la Agencia Internacional de la Energía, que incluye medidas como el fomento del teletrabajo, la reducción de los límites de velocidad en carretera o el impulso del transporte público. "Recomendamos firmemente que cada país evalúe qué opciones tiene a su disposición", ha agregado.