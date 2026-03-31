Israel, sin plazo límite para salir de Irán, y EEUU baraja pedir ayuda al Golfo

A pesar de haber traspasado el ecuador de los objetivos que se había marcado cuando, junto con Estados Unidos, decidió irrumpir militarmente en Irán, el primer ministro de Israel no quiere hablar de calendarios para su salida de la república islámica. Mientras en Washington ya han especificado que la previsión pasa por que el conflicto termine en "un par de semanas" —los ataques llevan más de un mes produciéndose—, Netanyahu prefiere no fijarse límites.

"Estamos a punto de acabar con su industria armamentística y con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo", ha celebrado el mandatario del país hebreo en una entrevista en el canal norteamericano Newsmax TV, sin olvidarse de que ha logrado asesinar a los principales líderes del país asiático. En este escenario, lo que ha dado por hecho es que el régimen de los ayatolá acabará por "derrumbarse".

Y, después de que la portavoz de la Casa Blanca apuntase que Trump estudia la posibilidad de requerir a los países del golfo Pérsico que contribuyan a financiar la campaña militar de Estados Unidos en Irán, Netanyahu ha asegurado que han pasado de "agachar la cabeza en silencio" ante el régimen de Teherán a "apoyar" los pasos dados por Washington y Tel Aviv en la república centroasiática.

En un contexto en el que los aliados de Estados Unidos en la región, como Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Bahréin, están sufriendo las represalias de Irán a través de ataques diarios contra su infraestructura o sus barcos, el premier israelí ha sostenido que hoy el régimen persa está "mucho más debilitado".

Además, ha vuelto a justificar el ataque en que las autoridades de Irán "pregonaban la doctrina de «muerte a Estados Unidos», de modo que eran un peligro existencial para los estadounidenses". "Si se les permitiera continuar su camino de fabricación de armas nucleares y de elaboración de misiles", ha advertido, tratarían de "lanzarlos contra todas las ciudades americanas".