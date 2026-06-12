Leopoldo López denuncia que el gobierno de Venezuela convirtió su casa de Caracas en una residencia de mayores tras "matar a sus perros"

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha denunciado que el gobierno presidido por Delcy Rodríguez ha expropiado su casa en Caracas, convertida ya en una residencia de mayores tras matar a sus perros que tenía custodiando la finca.

"Es la casa donde crecieron mis hijos, y lo robaron todo. La destrozaron por completo y mataron a los perros. Y la semana pasada, reinauguraron la casa como centro de atención sanitaria para personas mayores", ha denunciado el dirigente político en una entrevista con CNN.

Para López, esta operación guarda relación con el apoyo que prestó a la intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado mes de enero, durante la cual el ejército norteamericano capturó al presidente, Nicolás Maduro, y se hizo con el control del país caribeño, particularmente de su industria petrolífera y gasística.

Sin embargo, a la vista de que ha perdido su vivienda en la capital venezolana, el dirigente de Voluntad Popular, que reside en España desde 2020, se ha reafirmado en que la salida de Maduro no ha derivado en una mejora democrática en su país.

"Fue Delcy Rodríguez quien decidió hacer esto: expropiar, destruir, matar a los perros y, básicamente, intentar encubrirlo con lo que parecen presentar como un programa social", ha reprobado, para sentenciar que en Venezuela "no hay estado de derecho".

Contexto previo

Leopoldo López ya estaba en el punto de mira antes de la irrupción militar de Estados Unidos en Caracas.

Meses antes, había apelado al presidente Trump a que tomase medidas en su país para propiciar la llegada de la democracia, lo que sirvió al ejecutivo liderado entonces por Maduro para retirarle el pasaporte venezolano e iniciar un proceso encaminado a despojarlo de su nacionalidad.

Al conocerse esta decisión, desde Madrid, López se reafirmó: "Sí, estoy de acuerdo, como lo estamos millones de venezolanos, con hacer todo lo que sea necesario para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y avanzar hacia una transición democrática encabezada por el presidente legítimo y electo, Edmundo González, con el respaldo de María Corina Machado y de millones de ciudadanos que no se rinden".