Un nuevo ataque de EEUU deja dos muertos en Irán, que contraataca en Jordania y Emiratos Árabes

La violencia vuelve a escalar en Oriente Próximo. Nuevos ataques de Estados Unidos dejan al menos dos muertos y dos heridos en Irán, que ha respondido al bombardeo sobre Larek, una pequeña isla situada en el estrecho de Ormuz, con una ofensiva contra bases norteamericanas en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Si bien Trump había decidido llevar la guerra contra Irán al plano económico, a través de un bloqueo enfocado a aislar comercialmente a Teherán, en las últimas horas ha lanzado un nuevo ataque contra "unidades de minado" de la Guardia Revolucionaria, según ha confirmado su ejército. La respuesta del país centroasiático, tras anunciar "un castigo", ha llegado en forma de embestidas contra cazas estadounidenses en dos bases militares en suelo jordano y contra helicópteros militares ubicados en territorio emiratí.

Ambos ataques, con todo, han sido matizados tanto por Amán como por Abu Dhabi. Ambos han asegurado que los sistemas de defensa han bloqueado los drones procedentes de Irán y que no ha habido daños que lamentar. "Se destruyeron los misiles antes de que representaran una amenaza para la población o la propiedad", ha asegurado el portavoz del ejército jordano, mientras las autoridades del emirato han sostenido que las informaciones procedentes de Teherán "son falsas".

En el origen de esta nueva oleada de ataques está el incidente que ha tenido lugar en las últimas horas con un petrolero en el estrecho de Ormuz. Según los datos de la Guardia Revolucionaria, el buque se incendió tras impactar contra dos minas navales en la ruta establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo en la zona.

Impacto en el petróleo

La reanudación del conflicto bélico ha tenido inmediatamente una repercusión en los mercados. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 3%, hasta rebasar los 90 dólares por barril; mientras el crudo West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta sobrepasar los 85 dólares por barril.

A esta situación se llega solo dos días después de que Trump anunciase un acuerdo con Venezuela por el cual adquiere el control de una quinta parte de sus reservas de petróleo. Con esa cuantía, duplicará las provisiones de Estados Unidos, lo cual le permitirá intervenir en el mercado del petróleo para así rebajar su precio a menos de tres meses de las midterms, las elecciones de mitad de mandato.