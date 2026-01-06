El barril de petróleo Brent recupera los 61 dólares tras el ataque a Venezuela

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, corrige la caída registrada ayer y se sitúa al borde de los 62 dólares (61,96). El repunte se produce en un contexto marcado por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la que capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en medio de bombardeos en distintas partes del país, así como de los futuros planes de Donald Trump para intervenir en la industria petrolera venezolana.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent acumula una subida del 0,32% respecto del anterior cierre, marcando un mínimo intradía de 61,31 dólares.

Por su parte, en la variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril se ha encarecido un 0,19% hasta los 58,43 dólares, con un mínimo intradía de 57,85 dólares.

Estos datos se han dado a conocer el mismo día que el presidente Trump ha anunciado que las petroleras estadounidenses acometerán las inversiones necesarias en la maltrecha industria petrolífera venezolana, de forma que, en menos de 18 meses, puedan estar extrayendo crudo a un ritmo adecuado; y que esa apuesta podría ser "reembolsada" por la administración norteamericana. Todo ello, después de señalar como su prioridad reconstruir la industria petrolera de Venezuela.ç

Decisión de la OPEP+

Además de la incertidumbre sobre la situación en Venezuela, después del reciente ataque estadounidense y la declaración por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su gobierno está ahora "a cargo" del país caribeño, el mercado de futuros del petróleo digiere también la decisión de la OPEP+ (el grupo de países productores de crudo liderado por Rusia y Arabia Saudí) de mantener sin cambios su estrategia.

En este sentido, tras su reunión, los ocho países que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) reafirmaron su decisión de pausar los incrementos de producción en febrero y marzo de 2026.

"Los países continuarán monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus continuos esfuerzos por apoyar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para continuar pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de la producción", anunciaron tras el encuentro virtual mantenido, y añadieron que se reunirán mensualmente para revisar las condiciones del mercado.