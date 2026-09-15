Los mercados emergentes vuelven al radar de los inversores

BlackRock vuelve a mirar hacia los mercados emergentes. Aunque se aguarda un crecimiento de sus beneficios que superará el 34% en los próximos doce meses, sus empresas se compran en bolsa con un descuento cercano al 50% respecto a las estadounidenses, lo que lleva a la gestora a recuperar su apuesta por unas plazas decisivas en el suministro de chips y las materias primas necesarias para el desarrollo de la IA.

De hecho, la crisis abierta a raíz de las declaraciones del CEO de Anthropic —compartidas por Elon Musk o el máximo directivo de OpenAI— sobre la necesidad de poner en pausa esta tecnología para poder afrontar cuidadosamente sus riesgos, que motivaron una caída de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, no parece preocupar a la mayor empresa de gestión de activos del mundo.

Es más, da por seguro que la inversión en este desarrollo continuará, aunque no descarta que el reparto del negocio pueda verse alterado a medida que los modelos se abaraten. "Los ganadores de hoy", advierte en su comentario semanal sobre la evolución de los mercados, no tienen por qué ser "los ganadores de mañana".

Tampoco preocupa en BlackRock la previsible subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en línea con la decisión tomada ya por el Banco Central Europeo para combatir la inflación. "Unos tipos más altos y unas bolsas fuertes no tienen por qué ser contradictorios: importa qué está impulsando las rentabilidades", señala sobre el encarecimiento de la financiación.

Corea del Sur y Taiwán

De este modo, la gestora recupera una apuesta por los mercados emergentes de la que se había desvinculado en junio ante las dudas generadas por el aumento del apalancamiento, especialmente en Corea del Sur. Sin embargo, las posteriores caídas del mercado y la reducción de esas posiciones durante el verano han atenuado el riesgo, aunque no en todos los parqués.

En concreto, BlackRock mantiene una posición neutral sobre China mientras centra su interés en Corea del Sur y Taiwán, piezas esenciales de las cadenas mundiales de semiconductores, memorias y equipos informáticos; y en América Latina, con Brasil como principal ejemplo, destaca la exposición a las materias primas y las infraestructuras físicas que requiere el despliegue de la inteligencia artificial.