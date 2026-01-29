Trump comienza la retirada de los agentes antiinmigración de Minnesota

Trump comienza a rectificar en Minnesota. Después de que dos ciudadanos estadounidenses muriesen abatidos por agentes federales del servicio de control de la inmigración, el presidente envió a la zona a su zar de las fronteras, Tom Homan, quien ya ha anunciado que se reducirá la presencia de este polémico cuerpo, que mantiene unos 3.000 efectivos desplegados en el Estado.

En una comparecencia, Homan ha avanzado que a partir de ahora las misiones de este cuerpo "priorizarán" la seguridad pública, con la vista puesta en rebajar la tensión y empezar a recortar el número de agentes disponibles en la zona. Se trata, como él mismo ha revelado, de un encargo personal del propio Trump: "una de las cosas que me dijo cuando vine aquí fue que no quería ver morir a nadie. Ni siquiera a las personas que buscamos".

En todo caso, tras defender el derecho de los ciudadanos a manifestarse, ha reclamado que las protestas discurran por cauces pacíficos, pues habrá "cero tolerancia" ante ataques a los agentes. "Si interfieres, obstaculizas o agredes a los agentes del ICE, serás arrestado", ha avisado, al tiempo que también ha recalcado que se "va a hacer cumplir la ley de inmigración".

"Vamos a centrarnos en las operaciones de control y vamos a dar prioridad a las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional", ha incidido, puesto que, tras reunirse con las autoridades locales los últimos dos días, todos "están de acuerdo" en la necesidad de reducir la inseguridad y la delincuencia y de aumentar la seguridad en las operaciones del cuerpo antiinmigración.