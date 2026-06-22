La UE y Reino Unido barajan aplazar la cumbre bilateral para dar más tiempo al nuevo primer ministro

La cumbre entre la Unión Europea y Reino Unido, fijada para el próximo 22 de julio para abordar las relaciones entre ambas partes una década después de la aprobación del referéndum sobre el Brexit, será, con toda probabilidad, aplazada. El motivo es la anunciada retirada del actual primer ministro, Keir Starmer, quien posiblemente será sustituido por Andy Burnham, recién dimitido como alcalde de Manchester.

Esta bilateral fue anunciada tras una reunión en los márgenes de la cumbre del G7 de la semana pasada entre el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y Keir Starmer.

No obstante, si solo Burnham concurre a las primarias del Partido Laborista, podría mudarse a Downing Street a mediados de julio, de modo que las autoridades europeas están barajando dar algo más de margen al nuevo premier para que se ponga al día antes de celebrar este encuentro. De haber más de un aspirante, Starmer se mantendría en el cargo hasta septiembre, aproximadamente, hasta que las bases de su formación votasen al nuevo líder.

Despedida de la UE

Al margen de esta cuestión, ante el anuncio de retirada de Starmer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado a quien ha descrito como un "estadista" gracias al cual la seguridad del continente es hoy "más fuerte", en virtud de su apoyo a Ucrania ante la guerra con Rusia.

"A muchos líderes les lleva años crecer hasta convertirse en el estadista en que te has convertido en solo dos años", ha escrito Von der Leyen en su breve mensaje compartido en redes sociales.

Por su parte, António Costa ha destacado que su paso por Downing Street ha servido para escribir "una nueva página" entre las relaciones entre Londres y Bruselas, al tiempo que ha asegurado que ha sido "un placer, como colega y amigo" trabajar junto con Starmer.

Ucrania y Rusia

En la misma línea del mensaje de la conservadora alemana, el presidente Zelenski ha agradecido el apoyo que Reino Unido ha brindado a Ucrania en la etapa de Starmer. "Gracias por estar siempre en contacto, siempre comprometido y siempre esforzándote por hacer lo necesario", ha resaltado, antes de desear "todo el éxito" a su país a partir del cambio.

Precisamente por la ayuda a Kiev que Reino Unido ha venido prestando desde la llegada de Starmer al cargo, para Rusia su marcha no ha merecido más que unas frías palabras. "No será recordado por nada destacable", ha comentado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien, en todo caso, ha descartado que su sucesor vaya a imponer "una postura diferente" en las relaciones bilaterales entre Londres y Moscú.

Líderes europeos

En cuanto a los líderes de otros países europeos, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha destacado su "importante papel" en la reconstrucción de las relaciones entre los dos estados; mientras desde España, donde Gibraltar constituye un importante punto de conexión, Pedro Sánchez ha enviado su "reconocimiento y cariño" a uno de los pocos líderes socialdemócratas del viejo continente.

Finalmente, de parte de Países Bajos, su primer ministro, Rob Jetten, ha destacado su "fuerte respaldo" a Ucrania y la cooperación con Europa en materia de seguridad y energía, reivindicando que fortaleció los lazos con la Unión Europea tras años de desencuentros tras la salida del bloque europeo.