Venezuela reporta al menos 24 militares fallecidos durante el ataque de Estados Unidos

El ejército de Venezuela ha confirmado que al menos 24 de sus militares perdieron la vida durante el ataque de Estados Unidos el pasado día 3, de modo que la cifra de fallecidos se eleva a 56 contando con los 32 cubanos que murieron en esa operación. Desde Washington, en cambio, aseguraron no haber sufrido ninguna baja.

A la luz de esos datos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de luto por las víctimas, los "jóvenes mártires que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro".

"Me ha perforado el alma ver las imágenes de los cuerpos, pero yo sé que ellos se martirizaron por los valores supremos en defensa de su patria", ha ensalzado la mandataria del país caribeño.