Zelenski cifra en 700.000 los fallecidos en el Ejército ruso

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asiste a una rueda de prensa en Kiev, Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, señaló ayer que Rusia registra alrededor de 1,6 millones de bajas en sus filas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, de las cuales unas 700.000 serían muertos, mientras que admitió unos 50.000 soldados muertos en las filas ucranianas.

“Sus pérdidas ascienden a alrededor de 1.600.000 bajas, de las cuales unas 700.000 serían muertos. Aproximadamente”, indicó en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News con motivo de su reciente viaje a Estados Unidos.

En lo que respecta a las filas propias, Zelenski admitió alrededor de “50.000 soldados muertos” “Y hemos tenido unos 400.000 heridos. Además, hay un gran número de desaparecidos”, agregó.

En esta entrevista, el dirigente ucraniano subrayó que el conflicto en Irán y en Ucrania están vinculados, puesto que “Rusia proporcionó drones a Irán”.

Apoyo ruso a Irán

“Irán utilizó esos drones para atacar a países de Oriente Próximo y a Israel. Es cierto. Los detalles encontrados en los drones destruidos son de origen ruso. Todo el mundo lo vio. Está documentado”, indicó, para recalcar que Moscú ha ayudado a Teherán con “imágenes satelitales de las bases estadounidenses en países de Oriente Próximo”.

Por otra parte, el Gobierno de Rusia denunció ayer el aumento de los ataques ucranianos y advirtió de que ponen en riesgo cualquier “perspectiva de paz”, en un momento en el que las conversaciones continúan suspensas mientras Estados Unidos, que ejerce de mediador, resuelve su propia guerra en Oriente Próximo.

En lo que respecta a las filas propias, Zelenski admitió alrededor de “50.000 soldados muertos y 400.000 heridos”

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, repasó estos últimos ataques de las fuerzas de Kiev y aseguró que en la última semana han dejado 61 muertos, además de 327 heridos.

Zajarova acusó a Kiev de atacar espacios civiles de todo tipo, como zonas comunitarias, instalaciones agrícolas, viviendas particulares y centros de culto, así como de lanzar minas antipersona con drones para aumentar el número de bajas civiles en varias zonas de Donbás y de la región conocida como Nueva Rusia, que abarca, entre otras, algunas áreas ahora ocupadas del este y sureste de Ucrania.

“Este terror se perpetra con la plena aprobación de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev, quienes suministran armas para atacar a la población civil”, denunció la portavoz, que advirtió de que deberán rendir cuentas “tras el inevitable colapso de sus protegidos ucranianos”.

“Deben comprender ahora que jugar con fuego solo agrava la situación política internacional y retrasa las perspectivas de paz y seguridad en nuestro continente”, señaló Zajarova.

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