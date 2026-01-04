Recuerde cuándo fue la última vez que recibió una carta. No una comunicación del banco o de una compañía de, sino una carta en la que un familiar o un amigo se dirigía a usted para comunicarle una noticia, para darle una muestra de su amor o simplemente para mantener el contacto por esa vía y cuándo fue la última vez que abrió el buzón y le dio un vuelco el corazón al leer el remite.

La decisión administrativa no acabará de forma definitiva con las cartas con sello, dirección y remite, y serán operadores privados quienes entreguen las misivas.

El correo postal ha dejado paso al correo electrónico y es probable que la decisión adoptada por el gobierno danés de dar por concluido el servicio de correo postal se propague por más países y deje a las ciudades sin el clásico buzón en el que depositar los sentimientos para que un receptor los reciba al cabo de unos días. La decisión administrativa no acabará de forma definitiva con las cartas con sello, dirección y remite, y serán operadores privados quienes entreguen las misivas. Pero si el servicio público de correos cesa por falta de rentabilidad se puede apostar que dentro de poco esas empresas seguirán el mismo camino.